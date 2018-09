Hechingen 300 Meter Straße sollen saniert werden

Hechingen-Beuren. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause wurde in der Ortschaftsratsitzung in Beuren über die Haushaltsmittelanmeldung 2019 abgestimmt.

Für notwendig werden die Belagsarbeiten zwischen den Wanderparkplätzen am Ortsende und dem Waldspielplatz erachtet. Nach Rücksprache mit der Stadt konnte leider keine Beteiligung mit der Forstwirtschaft ausgehandelt werden, sodass die Reparatur des Streckenabschnitts von ungefähr 300 Metern in der Haushaltsmittelanmeldung von Beuren beantragt werden muss.

Als unabweisbar wurde die Erneuerung des Belags für den Vorplatz beim Alten Feuerwehrhaus und der Bushaltestelle eingestuft. Der Erwerb eines Schuppens als Gemeindeschuppen kommt ebenfalls in die Kategorie unabweisbar. Der Schuppen soll die beengte Situation durch den Wagen für das Irma-West-Kinder-Fest im Alten Feuerwehrhaus lösen.