Hechingen 30 Arbeitsstunden für Geldbeutel-Klau

Der andere Vorfall geschah im vergangenen Juni: Am späten Abend fragen zwei Jugendliche nach Unterschlupf in einer Kneipe, weil auf der Straße zwei Menschen seien, die randalieren würden. Der Wirt gewährt ihnen den Zutritt. Kurz darauf kommen zwei Jugendliche, darunter der Angeklagte, die stark unter Alkohol stehen, an die Tür. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens lässt der Wirt sie nicht in die Kneipe und macht ihnen die Tür vor der Nase zu. Die jungen Männer schlagen und treten so lange gegen die Tür, bis der Wirt sie wieder öffnet. Daraufhin spuckt der Angeklagte dem Wirt ins Gesicht und die beiden Jugendlichen rennen davon. Doch ein Gast der Kneipe benachrichtigt in der Zwischenzeit die Polizei, sodass diese die beiden Jungen noch erwischt.

Der 19-Jährige war in der Vergangenheit bereits wegen Sachbeschädigung und ­Diebstahl angeklagt, doch die Verfahren wurden jeweils ­eingestellt. Der Staatsanwalt erklärte in seinem Plädoyer, eine geringe Strafe sei gerechtfertigt, da der Beschuldigte sich offensichtlich für seine Taten schäme und ja auch noch kein "fertiger Erwachsener" sei.

Als Strafmaßnahme wurde eine Betreuung durch die Jugendgerichtshilfe angewiesen. Außerdem muss der junge Mann 30 Arbeitsstunden für einen gemeinnützigen Träger absolvieren.

Die Richterin wies ihn darauf hin, dass diese Maßnahme nochmals eine "gute Chance" für ihn sei, seine Taten zu überdenken und sein Leben in Zukunft sinnvoll anzupacken.