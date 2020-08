Hechingen 27-jähriger Dealer angeklagt

Ware an Kurier übergeben

Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, sein Geschäftsmodell gemeinsam mit wenigstens einem - dem bis heute flüchtigen, mutmaßlichen - Mittäter betrieben zu haben.

In den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 2019, am Tag des Polizeieinsatzes, sollen die beiden Tatverdächtigen laut Staatsanwaltschaft an ihrem Bunkerort in einem Hechinger Lager 25 Pakete mit jeweils einem Kilogramm Marihuana an einen Dritten - als mutmaßlichen Drogenkurier - übergeben haben. Unterdessen war aufgrund einer Alarmschaltung die Polizei eingetroffen, woraufhin die Verdächtigen fluchtartig den Ort des Geschehens verlassen hatten.

Beim Eintreffen der Drogenfahnder befanden sich die 25 Pakete bereits im Kofferraum eines mutmaßlichen Kurierfahrzeugs inmitten des Lagers; sie sollen zum Transport ins Rhein-Main-Gebiet bestimmt gewesen sein.

Der Kurierfahrer hatte - als einziger der drei vor Ort angetroffenen Personen - zeitnah festgenommen werden können. Bei der Fahndung nach dem inzwischen identifizierten, flüchtigen 27-Jährigen hatten die Ermittler im Internet, in der Presse und mithilfe von Plakaten auch die Öffentlichkeit zur Unterstützung aufgerufen. Wie geschildert, führte die Fahndung etwa ein halbes Jahr später zur Festnahme des Tatverdächtigen.