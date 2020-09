Hechingen 22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kurz vor 21.30 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Bisinger Straße in Richtung K 7108 unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 25-Jährigen. Durch die anschließende Kollision wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die 25-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.