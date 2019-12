Hechignen Hunderte Sportler laufen für Tiago

Zahlreiche Vereine und Firmen spenden

Die Solidarität, die das dramatische Schicksal des Jungen erfährt, ist wohl beispiellos. Zahlreiche Firmen und Vereine haben bereits in den vergangenen Wochen Geld für Tiago gespendet. Die vielen Medienberichte haben auch die Organisatoren des Spendenlaufs im Weiherstadion auf den Jungen aufmerksam gemacht. "Ich wollte Spenden, aber da kann man mehr machen", erzählt der sozial engagierte Initiator Carsten Heinz aus Hechingen. Seine Tochter hat Mukoviszidose und für den "Verein Mukoviszidose" ist er schon quer über die Alb gelaufen, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Da lag es für ihn nahe, für Tiago ein Lauf-Event zu planen. Einfach nur Geld spenden sei ja auch "ein bisschen wenig", zumal er das Thema so richtig groß aufziehen wollte, dass niemand es übersieht. Vielleicht findet sich so ja noch der eine oder andere Spender (siehe Info), der nicht im Weiherstadion sein konnte. Ganz schön sportlich sei die Organisation gewesen: Vor zwei Wochen ist die Zusage der Stadt eingetroffen, die das Weiherstadion kostenfrei zur Verfügung stellt.