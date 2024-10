1 In der Gemeinderatssitzung in Enzklösterle ging es um die Hebesatzsatzung. Foto: Kugel

In Enzklösterle hat jetzt der Gemeinderat über die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer abgestimmt.









Link kopiert



der Gemeinderatssitzung in Enzklösterle am Dienstagabend, – von der Festhalle wegen der dort laufenden Tanztrainingswoche in den Lehrsaal des Feuerwehrhauses verlegt – war der Erlass der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Hebesatzsatzung.