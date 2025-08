Kurz vor Beginn der Sommerferien war an der Hebelschule in Schliengen noch so einiges los.

Ereignisreich ging das Schuljahr an der Gemeinschaftsschule in Schliengen und an den Außenstellen in Mauchen, Liel und Niedereggenen zu Ende. Es gab Zeit für einen Rückblick, „Mach’s gut“-Rufe und lautes „Endlich Ferien“-Gejubel, heißt es in einer Mitteilung

„Endlich entlassen“, dachten sich die Haupt- und Realschüler und bescherten ihren ehemaligen Klassenkameradien einen erfrischenden Abschlussstreich. Dank der Unordnung war an diesem Tag in Schliengen in der ersten Stunde wohl nicht sofort überall Unterricht möglich.

Der Sommergottesdienst und auch der jährlich stattfindende Sporttag standen unter dem Motto „Gemeinsam“, denn im Team könne man mehr erreichen, heißt es.

Katharina Renz-Jöllenbeck und Matthias Westphal wurden an der Hebelschule in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Christine Aniol

Katharina Renz-Jöllenbeck und Matthias Westphal wurden von ihren Kollegen in der Sporthalle in Mauchen am letzten Schultag in den Ruhestand verabschiedet. Gut 20 Jahre lang arbeiteten die beiden an der Hebelschule und engagierten sich in zahlreichen Projekten. „Dass ihr geht, ist uns nicht einerlei“, sang das Kollegium, denn auch das Hausmeisterteam Gyöngyvér Gabor und Atilla Kovac verlassen die Gemeinde. Außerdem wurde Philip Diestmann verabschiedet, der zehn Jahre an der Gemeinschaftsschule in Schliengen tätig war.