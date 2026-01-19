Hebelmusik Hausen: Applaus für Roland Gessner

Die Hebelmusik Hausen veranstaltet im August erstmals ein Sommernachtsfest und hofft auf mehr Besucher als bei den „Brass Nights“.
Die Hebelmusik blickt auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurück. Roland Gessner stellte bei der Generalversammlung am Freitag im Pavillon die Bilanz für 2025 vor. Letztes Jahr hat der Musikverein einen Gewinn von mehr als 7000 Euro erwirtschaftet; die einzige defizitäre Veranstaltung war die „Brass Night“. Sie wird daher nicht mehr stattfinden. Stattdessen lädt die Hebelmusik zu einem Sommernachtsfest am 1. August ein. Sie hofft, dass diese Veranstaltung bei den Älteren besser ankommt als die „Brass Nights“. Am Pavillon spielen dann der Musikverein und eine Band Unterhaltungsmusik.