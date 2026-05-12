Hebelfest Hausen: Tänze und alemannische Gedichte

„Hebelfeschtli“ beim Hausener Altennachmittag begeisterte die Senioren und Kinder. Der Kindergarten „Leuchtturm“ und Heidi Zöllner gestalteten das Programm.
Traditionell beendet das „Hebelfeschtli“ die Feierlichkeiten der Gemeinde zu Johann Peter Hebels Geburtstag am 10. Mai, immer am Donnerstag nach dem Hebelfest. Helga Kundlacz beschwor den „Hebelgeist“ mit einem Gedicht von Lina Grauer und wünschte allen Besuchern weiterhin einen „frohen Muet“. Ein besonderes Willkommen galt den Freunden aus Gersbach mit Inge Schmidt, die ins Hebeldorf zum Altennachmittag gekommen waren.