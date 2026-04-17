Hebeldorf Hausen: Antiquitäten und Bücherschätze

1 Die Initiatoren des Antik- und Büchermarkts: Bürgermeister Philipp Lotter (links) und Wolfgang Koch Foto: Wolfgang Grether Das Hebeldorf Hausen veranstaltet anlässlich des 200. Todestags von Johann Peter Hebel einen Antik- und Büchermarkt.







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Philipp Lotter, Bürgermeister in Hausen, mag Antiquitäten. Seine Ferienjobs während der Schulzeit führte ihn regelmäßig in das Lörracher Antiquariat. Und auch als Bürgermeister lässt ihn sein Lieblingsthema nicht los. So entstand die Idee, zum 200. Todestag von Johann Peter Hebel einen Antik- und Büchermarkt in das Hebeldorf Hausen zu holen. Das Konzept erstellte Wolfgang Koch, Geschäftsführer von Meyer und Koch, einem Impulsgeber für Evententwicklungen in Kommunen und bei Vereinen. Ein besonderer und kultureller Höhepunkt wird die Veranstaltung am Samstag, 2. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr. Zentraler Schauplatz ist das Neue Dorfzentrum zwischen Grundschule, Turn- und Festhalle. Zwei Erlebnisse treffen aufeinander: Antiquitäten und Lesestoff. Antiquitäten gilt es zu bewundern. Einen Flohmarkt gibt es nicht. Zugelassen sind nur Originale, die vor 1975 gefertigt waren. Die heimische Handwerkerkunst mit ihrem tiefen Fachwissen erzählt über Möbel und grazilen Glasobjekte Heimatgeschichte. Ein Highlight für Kunstkenner setzt der Fokus mit Hans Thoma. Der berühmte Maler aus dem benachbarten Bernau ist mit seiner Kunst tief mit dem Schwarzwald verwurzelt. Außergewöhnliches bieten Brocanteus aus dem Elsass. Diese Händler haben den Blick für das Besondere. Sie bereichern den Markt mit französischem Flair und präsentieren lothringische Möbel und historische Leuchten.