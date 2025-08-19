Hebelbund Lörrach: Mit Hebel unterwegs

1 Auf den Spuren Johann Peter Hebels – hier ein Denkmal in Basel – geht es mit dem Hebelbund Lörrach nach Bad Bellingen. Foto: Juri Weiss Wie jedes Jahr lädt der Hebelbund Lörrach rund um Hebels Todestag zu einer Veranstaltung ein.







„O, wie glücklich saß ich einst in Hertingen“, schrieb Johann Peter Hebel an Gustave Fecht am 23. Januar 1823. Wie jedes Jahr lädt der Hebelbund Lörrach rund um Hebels Todestag zu einer Veranstaltung ein. Diesmal heißt es „Mit Hebel unterwegs…“ in Hertingen – am Sonntag, 21. September, von 14.30 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Kirche Hertingen, Hebelstraße 14-16. Als Johann Peter Hebel im Dezember 1780 nach Hertingen kam, erwartete ihn kein Pfarramt. Er hatte die Stelle eines Hauslehrers anzutreten. Das stille Dorf am Fuß des Blauen war damals ein Ort der Idylle, umgeben von hügeligen Rebhängen. Inge Hemberger und Helen Liebendörfer führen auf Hebels Spuren mit Brieftexten und Gedichten durch Hertingen. Der Rundgang wird mit einem Glas Wein beschlossen. Ein Unkostenbeitrag von zehn Euro pro Person wird vor Ort eingezogen. Anmeldungen (gerne auch mit Angebot für Fahrgemeinschaften) bitte bis zum 15. September an: Inge Hemberger, Tel. 07762 / 521 99 25, E-Mail hemberger.inge@gmail.com