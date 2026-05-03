Hebelabend Hausen: Hebel-Gedenkplakette geht an renommierten Heimatforscher

Wer ist der Träger der 67. Hebel-Gedenkplakette? Dieses Geheimnis wurde am Samstag beim Hebelabend in Hausen gelüftet. Ein Abend ganz im Zeichen des Hebel-Jubiläumsjahrs.
Die Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette 2026 geht an den renommierten Historiker und Heimatforscher Volker Kronemayer. Der nunmehr 67. Träger dieser Auszeichnung, die Jahr für Jahr auf Vorschlag der Hebelkommission von der Gemeinde Hausen im Wiesental verliehen wird, bekam die Plakette vor allem für sein jahrzehntelanges Engagement als Vorstandsmitglied des Heimat- und Kulturvereins Badische Heimat. Zudem ist er Vorsitzender des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Brühl/Rohrhof.