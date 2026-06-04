Hebel-Gedenken in Lörrach: Uli Führe singt Hebel-Texte im Dreiländermuseum
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Uli Führe tritt in Lörrach auf. Foto: Amelie Führe

Der Hebelbund Lörrach konnte den Musiker für einen Auftritt zum Hebel-Gedenkjahr 2026 gewinnen.

Der Hebelbund Lörrach lädt gemeinsam mit dem Dreiländermuseum, Basler Straße 143, zu einer weiteren „Literarischen Begegnung“ im Hebel-Gedenkjahr 2026 ein. Am Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, steht eine besondere literarische Matinee auf dem Programm: Uli Führe singt und spielt Vertonungen von Texten Johann Peter Hebels und bringt sie in Verbindung mit Vertonungen anderer alemannisch schreibender Poeten. Der Präsident des Hebelbundes Volker Habermaier führt wie immer ins Thema ein, heißt es in der Ankündigung.

 

2010 – im Gedenkjahr des 250. Geburtstags Johann Peter Hebels – erhielt der Musiker und Autor Uli Führe den „Hebeldank“. Damit dankte der Hebelbund Lörrach Uli Führe für sein Wirken in der Tradition Johann Peter Hebels. Führe seinerseits antwortete 2012 mit der CD „Dank Hebel“, auf der seine Verwurzelung in der alemannischen Literatur, insbesondere der Hebels, dokumentiert ist. In vielfältiger musikalischer Weise vertont Führe Texte Hebels und anderer Autoren. Seine Musik umspielt, deutet und führt die Vorlage weiter. So schafft er eigenständige Kunstwerke in enger Verbindung von Text und Musik. Nun, im Gedenkjahr 2026 – dem Jahr des 200. Todestages Hebels – bringt Uli Führe alte und neue Vertonungen zu Gehör; ein weiterer Höhepunkt im Programm des Gedenkjahrs.

Nach der Lesung laden das Dreiländermuseum und der Hebelbund Lörrach die Gäste zu einem Apéro ein. Der Eintritt ist frei, ein Beitrag in freiwilliger Höhe wird erbeten.

 