Hebel-Gedenken in Lörrach: Uli Führe singt Hebel-Texte im Dreiländermuseum

Der Hebelbund Lörrach konnte den Musiker für einen Auftritt zum Hebel-Gedenkjahr 2026 gewinnen.
Der Hebelbund Lörrach lädt gemeinsam mit dem Dreiländermuseum, Basler Straße 143, zu einer weiteren „Literarischen Begegnung“ im Hebel-Gedenkjahr 2026 ein. Am Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, steht eine besondere literarische Matinee auf dem Programm: Uli Führe singt und spielt Vertonungen von Texten Johann Peter Hebels und bringt sie in Verbindung mit Vertonungen anderer alemannisch schreibender Poeten. Der Präsident des Hebelbundes Volker Habermaier führt wie immer ins Thema ein, heißt es in der Ankündigung.