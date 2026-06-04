Hebel-Gedenken in Lörrach: Uli Führe singt Hebel-Texte im Dreiländermuseum

2010 – im Gedenkjahr des 250. Geburtstags Johann Peter Hebels – erhielt der Musiker und Autor Uli Führe den „Hebeldank“. Damit dankte der Hebelbund Lörrach Uli Führe für sein Wirken in der Tradition Johann Peter Hebels. Führe seinerseits antwortete 2012 mit der CD „Dank Hebel“, auf der seine Verwurzelung in der alemannischen Literatur, insbesondere der Hebels, dokumentiert ist. In vielfältiger musikalischer Weise vertont Führe Texte Hebels und anderer Autoren. Seine Musik umspielt, deutet und führt die Vorlage weiter. So schafft er eigenständige Kunstwerke in enger Verbindung von Text und Musik. Nun, im Gedenkjahr 2026 – dem Jahr des 200. Todestages Hebels – bringt Uli Führe alte und neue Vertonungen zu Gehör; ein weiterer Höhepunkt im Programm des Gedenkjahrs.