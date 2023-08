Festival versinkt im Matsch „Für die ganz Hartgesottenen“ – die Bilder vom Wacken-Start

Zumindest ein Teil der Fans konnte am Mittwoch in Wacken mit der großen Metal-Party starten. Rund 50.000 Fans trotzen in Schleswig-Holstein dem Matsch. Wir haben die Bilder vom Start des verregneten Festivals.