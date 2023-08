Wacken ohne Regen und Schlamm ist wie Spanien ohne Sonne und Strand. Doch in diesem Jahr setzt der Dauerregen selbst hart gesottenen Fans des Heavy-Metal-Festivals zu. Die Anreise in die schleswig-holsteinische Gemeinde wird für Besucher und Polizei zur Belastungsprobe. Findet Wacken Open Air 2023 überhaupt statt?

Wegen regnerischen Wetters haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) Besucher um Geduld gebeten. „Regen gibt es bei Festivals manchmal. Aber nur selten so viel“, erklärten sie am Dienstagmorgen (1. August). Deshalb könnten die Fans aktuell nicht mit dem gewohnten Tempo auf die Campingflächen. „Die Vorbereitungen für das Festival laufen aber wie geplant.“

Die Veranstalter rieten allen, die dazu die Möglichkeit haben, mit dem Start ihrer Reise noch etwas abzuwarten. Im Laufe des Tages wollen sie weitere Informationen zur Anreise geben. Am Montag hatten die Veranstalter vorübergehend die Anreise gestoppt, weil die Campingplätze nicht zu betreten gewesen seien.

Wacken 2023: Heavy-Rain-Festival

Ob Regen, Schlamm oder Hitze: Es lebe der Wacken. Foto: Imago/Dirk / Jacobs

Nur die ganz harten Jungs kommen auf den Wacken. Foto: Imago//Dirk Jacobs

Obwohl es am Montag wegen der Starkregen einen vorübergehenden Anreisestopp auf dem Wacken Open Air gibt, freuen sich die Fans, die es bis dahin auf das Festivalgelände geschafft haben. Foto: Imago/Dirk /Jacobs

Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen: Unbeirrt vom Wind und Wetter leben Metalfans ganz im Jetzt und machen das Beste daraus. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Dirk Jacobs

Auszüge aus den Polizeimeldungen zum Wacken:

„Mit Beginn der Wacken-Anreise am gestrigen Montag bei Dauerregen setzte auf allen Anreiserouten und weitläufig um den Veranstaltungsort des Wacken Open Air ein Verkehrschaos ein . . .

. . . Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse war das Befahren der Campingflächen eine große Herausforderung, was automatisch zu extrem langen Wartezeiten bis hin zu durch den Veranstalter organisierten Zwischenstopps im Kreis Steinburg und in Hamburg führte . . .

. . . Somit bestand die Hauptaufgabe der Polizei am ersten Wacken-Tag in der Verkehrsregelung. Darüber hinaus war polizeiliche Hilfe jeglicher Art gefragt. Sie reichte vom Freischieben festgefahrener Fahrzeuge über den Zeltaufbau bis hin zur Versorgung frierender und nassgeregneter Festival-Besucher.“

So berichten Wacken-Fans im Netz über die aktuellen Wetterverhältnisse:

Was erwartet die Heavy-Metal-Fans?

Erst am Montagmorgen (31. Juli) hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A).

Das Festival ist mit 85 000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

Wie wird das Wetter?

Der Deutsche Wetterdienst macht Veranstaltern und Fans des Heavy-Metal-Festivals keine Hoffnung auf besseres Wetter. "Es bleibt äußerst unbeständig", sagt Meteorologe Thore Hansen am Dienstagvormittag. "Ein Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht." Bis Mitternacht sei mit einer Regenmenge von rund zehn Litern je Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen.

Eine ähnliche Regenmenge werde für Mittwoch (2. August) erwartet, mit Schwerpunkt am Abend. Dann könnte es auch Gewitter mit Sturmböen geben. Auch für Donnerstag (3. August) ist der Meteorologe pessimistisch. Es werden bei sehr wechselhaftem Wetter wieder 10 bis 15 Liter Regen je Quadratmeter erwartet. "Das ist eine ganze Menge", betont Hansen auch mit Blick auf die Niederschläge, die bereits in den vergangenen Tagen gefallen sind und die Böden aufgeweicht haben.

Erst für Freitag (4. August) ist der Vorhersage zufolge eine kleine Wetterbesserung in Sicht. Einzelne Schauer seien aber weiter möglich. Richtig warm wird es allerdings auch nicht. Tagsüber sollen Höchstwerte von 20 bis 21 Grad erreicht werden. Nachts kühlt es auf 14 bis 15 Grad ab.

Info: Wacken Open Air

Wacken Open Air

Das Wacken Open Air (stilisierte Schreibweise W:O:A) ist ein erstmals 1990 abgehaltenes Metal-Festival. Es findet jährlich am ersten Augustwochenende in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt und wird von der ICS Festival Service GmbH (International Concert Service) ausgerichtet. Nahezu alle Spielarten des Hard-Rock und Metal sind auf dem Festival vertreten.

Heavy Metall

Es ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands. In den Jahren 2011 bis 2019 lag die Teilnehmerzahl jeweils bei rund 85 000 Menschen, davon 75 000 zahlende Besucher.