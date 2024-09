Legendäre Band: Iron Maiden kommen nach Stuttgart

50 Jahre nach Gründung der Band gehen Iron Maiden auf eine europaweite Tour. Was die Fans in Stuttgart erwartet, lesen Sie im Artikel.

Gute Neuigkeiten für Heavy-Metal-Fans: Iron Maiden haben auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass sie 2025 im Rahmen ihrer „Run For Your Lives World Tour“ auch in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen auftreten werden. 50 Jahre nachdem die legendäre Band von Steve Harris gegründet wurde, startet die Tour durch Europa. Das 50-jährige Bestehen der Band soll mit einer besonderen Setlist und einer aufwendigen Show gefeiert werden, versprechen Iron Maiden bei der Ankündigung der Tour ihren Fans. Mit weltweit 130 Millionen verkauften Alben und fast 2500 Shows in 64 Ländern gehören Iron Maiden zu den kommerziell erfolgreichsten Musikern ihres Genres.

Iron Maiden feiern 50-jähriges Bestehen

Am 27. Mai starten Iron Maiden in Budapest, es folgen 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in Europa. Am 26. Juli sind sie in Stuttgart angekündigt. Mit auf der Bühne auf dem Cannstatter Wasen wird die schwedische Heavy-Metal-Band Avatar sein.

Lesen Sie auch

Leadsänger Bruce Dickinson wird in einer Pressemitteilung zitiert: „Das nächste Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten.“ Er kündigte an, dass die Band Lieder der ersten neun Alben von „Iron Maiden“ bis „Fear Of The Dark“ spielen werde, die bereits seit vielen Jahren nicht mehr gespielt wurden. Mit auf der Bühne wird dann selbstverständlich auch wieder Maskottchen Eddie sein, um das Band-Jubiläum zu feiern.

Tickets sind ab Mittwoch, 25. September, unter stuttgart-live.de erhältlich.