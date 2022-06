1 Amber Heard musste nach dem Urteil getröstet werden. Foto: AFP/EVELYN HOCKSTEIN

Das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard ist gefallen. Danach äußerten sich die beiden zu der Entscheidung.















Nachdem sich die Jury im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp (58) und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard (36) größtenteils für Depp ausgesprochen hat, hat sich der Hollywood-Star bei der Jury und seinem Anwaltsteam bedankt. „Diese Jury hat mir mein Leben zurückgegeben“, hieß es in einer Mitteilung von Depp am Mittwoch.

„Das Ziel, diesen Prozess voranzubringen, war von Anfang an, die Wahrheit ans Licht zu bringen - egal wie es ausgehen würde. Die Wahrheit zu sagen war etwas, was ich meinen Kindern und all denjenigen, die mich immer unterstützt haben, geschuldet habe. Jetzt wo ich das geschafft habe, fühle ich eine inneren Frieden in mir.“ Für ihn habe nun ein neues Kapitel in seinem Leben begonnen. „Das Beste kommt erst noch.“

Urteil bricht ihr Herz

Gänzlich anders war die Stimmung bei Amber Heard. „Die Enttäuschung, die ich heute fühle, kann man nicht in Worte fassen“, schrieb Heard am Mittwoch via Kurznachrichtendienst Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines „Bergs an Beweisen“ größtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen „Rückschritt“ für andere Frauen in ähnlicher Situation.

„Ich bin traurig, dass ich den Prozess verloren habe. Aber ich bin noch trauriger, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich davon ausgegangen war, dass ich es als Amerikanerin habe - frei und offen zu sprechen.“

Zuvor hatte sich die Jury größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Heard muss dem Urteil zufolge Depp nun 8,35 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.