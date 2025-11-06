HBW zurück im Alltag: Flohr warnt vor den Tieffliegern

Rekordmeister THW Kiel hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten im DHB-Pokal einen großen Kampf geliefert. Am Sonntag gibt’s gegen TuSEM Essen wieder Zweitliga-Kost.
Ein klasse Pokalspiel hat der HBW Balingen-Weilstetten dem hohen Favoriten THW Kiel am Mittwochabend geboten. Zwar ging der Rekordmeister am Ende als 41:36-Sieger vom Feld der Balinger Mey-Generalbau-Arena. Doch der Underdog hatte die Zebras ans Limit gebracht, führte zwischenzeitlich gar mit 28:26 und zwang THW-Coach Filip Jicha gar das Risiko einzugehen, den angeschlagenen Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu auf die Platte zu schicken – und der Färinger avancierte tatsächlich zur entscheidenden Figur des Abends.