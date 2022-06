1 HBW-Spielmacher Björn Zintel wird von Berlins Paul Drux ausgebremst. Foto: Kara

In der letzten Sekunde hatte Oddur Grétarsson die große Chance zum Siegtreffer, scheiterte aber an Berlins Keeper Dejan Milosavljev, der mit seiner Parade dafür sorgte, dass der HBW darum bangen muss, am Sonntag im Saisonfinale beim HC Erlangen noch sein Endspiel um den Klassenerhalt zu haben. Sollte der Tabellen-16. GWD Minden nämlich am Donnerstag gegen Erlangen gewinnen, sind die "Gallier" nicht mehr zu retten. "Ich bin extrem niedergeschlagen, auch wenn wir heute ein Riesenspiel gemacht haben und nach einigen Rückschlägen zurückgekommen sind. Das ist wirklich sehr, sehr bitter, weil wir mit einem Sieg uns Finale gehabt hätten", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Spiel im Interview beim Bezahl-Sender Sky.

Vor 2300 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena startete der HBW Balingen-Weilstetten stark in sein letzte Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison, machte dem Tabellendritten Füchse Berlin mit einer guten Deckung das Leben schwer. Überraschend stand bei den Galliern James Junior Scott in der ersten Sechs, und der Franzose rechtfertigte das Vertrauen, das Trainer Bürkle in ihn setzte – nicht nur wegen seines Treffers zur 3:2-Führung in der fünften Minute. Die beiden Teams lieferten sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen und wechselten sich immer wieder in der Führungsrolle ab. Nachdem Berlins 40-jähriger Dauerbrenner Hans Lindberg die Gäste mit 8:7 in Front geschossen hatte (15.), legte der HBW eine richtig gute Phase aufs Parkett. Scott glich zum 8:8 aus, Fabian Wiederstein besorgte das 9:8 und Spielmacher Björn Zintel erhöhte auf 10:8 (20.). Daniel Ingason hatte denn die große Chance, den Vorsprung auf drei Treffer Differenz empor zu schrauben, scheiterte aber mit einer Top-Gelegenheit an Füchse-Keeper Milosavljev. Der HBW behielt die Nase vorn, allerdings dampften die Berliner ihren Rückstand bis zur Pause ein. Dennoch: Der HBW brachte einen 13:12-Vorsprung mit in den zweiten Abschnitt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lipovina per Siebenmeter auf 14:12, doch die Führung war schnell dahin. Die Füchse erhöhten in der Deckung die Schlagzahl und drehten die Partie mit einem 3:0-Lauf, den Fabian Wiede mit dem 15:14 für die Gäste abschloss (36.) – die erste Führung für den Favoriten seit der 15. Minute, der dann in einer Phase, in der sich beide Teams zahlreiche Unzulänglichkeiten leisteten, durch Wiede mit zwei Treffern in Vorlage ging (18:16/42.). Als Jacob Holm das 19:17 für die Gäste erzielt hatte, beendete Bürkle den fünfminütigen Versuch mit sieben Männern anzugreifen. Und sein Team schlug zurück. Grétarsson traf zum 20:20 (52.) und schoss die "Gallier" mit dem 21:20 wieder in Front. Knapp zwei Minuten vor Schluss erhöhte Jona Schoch den Vorsprung auf zwei Treffer Differenz (23:21). Holm traf zum 22:23, und nachdem Zintel an Milosavljev gescheitert war kassierte Berlins Mijajlo Marsenic für einen Schubser gegen Grétarsson die Rote Karte. In Unterzahl setzte Paul Drux das 23:23. Noch aber blieben dem HBW 34 Sekunden für den Siegtreffer. Doch den sollten die "Gallier" in letzter Sekunde verpassen.

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky, Sejr; Fügel, Lipovina (6/2), Hildenbrand, Huber, Ingason, Nothdurft, Wiederstein (4), Grétarsson (3), Todorovic, Beciri (1), Schoch (2), Zintel (3), Scott (4), Wente.

Füchse Berlin: Milosavljev, Genz; Wiede (3), Holm (6), Dieffenbacher, Andersson (3), Lindberg (5/2), Langhoff, Chrintz, Matthes (2), Kopljar (1), Vujovic, Marsenic (2), Drux (1).

