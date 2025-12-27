HBW verliert Top-Derby: „Gallier“ prallen an Bietigheim ab

Vor rund 4300 Zuschauern beim Jahresfinale in der Bietigheimer EgeTrans Arena – darunter zahlreiche HBW-Fans, die ordentlich Stimmung machten – musste bei Balingen-Weilstetten neben Stefan Bauer und Merlin Fuß auch der zuletzt im linken Rückraum so stark aufspielende Mex Raguse gegen die in Bestbesetzung auflaufende SG passen. Immerhin: Magnus Grupe, der sich Ende September bei der 28:37-Auswärtsniederlage in Coburg eine Muskelverletzung zugezogen hatte, war beim HBW, wen auch nur sporadisch, wieder mit von der Partie.

„Gallier“ starten mau So fand der HBW nur überaus schleppend in die Partie. Allein Yonatan Dayan fand ab und an mal eine Lücke in der sehr beweglichen Bietigheimer Deckung, die es dem Team von Trainer Matti Flohr überaus schwer machte, zum Torerfolg zu kommen. Die Gastgeber hingegen operierten im Positionsangriff zielstrebiger, sie nutzten die Ballverluste der „Gallier“ konsequent und so schossen sie sich bis zur neunten Minute einen 7:2-Vorsprung heraus. HBW-Coach Flohr sah sich zu seinem ersten Timeout genötigt – seine Ansprache fruchtete.

HBW holt auf – und muss abreißen lassen

Denn sein Team zeigte nun seine stärkste Phase. Sascha Pfattheicher per Siebenmeter, Elias Huber und Tobias Heinzelmann trafen, der HBW war einigermaßen dran (7:5/14.). Als Bietigheims Fynn-Luca Nicolaus beim Stand von 10:7 für die Gastgeber zwei Minuten absaß, sorgten Pfattheicher und Heinzelmann mit einem Wurf ins verwaiste Bietigheimer Tor gar für den Anschluss zum 10:9 (18.). Die Chance zum Ausgleich ließen die „Gallier“ jedoch liegen. Dafür switchte das Momentum nach Pfattheichers Kontertor zum 11:10 wieder auf die Seite der Bietigheimer. Die verschafften sich mit einem 4:1-Lauf, den Till Hermann mit dem 15:11 abschloss, wieder ein Polster und gingen mit einem 17:13-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Satter Vorsprung für Bietigheim

Nach dem Seitenwechsel schien der HBW den Fuß noch einmal in die Tür zu bekommen, zumal Keeper Daniel Rebmann seinen Ex-Kollegen nun den einen oder anderen Ball abnahm, doch auf der gegenüberliegenden Seite machte SG-Keeper Martin Tomovski ebenfalls einen guten Job. Nachdem Tim Grüner für die Balinger zum 17:20 getroffen hatte (36.), ließen die Gäste zu viele Chancen liegen, verdaddelten zu viele Bälle, um die Hausherren noch einmal unter Druck zu setzen. Der ehemalige Balinger Moritz Strosack initiierte einen 4:1-Lauf, den er selbst mit dem 24:18 (44.) abschloss. In der Schlussviertelstunde pendelte sich der Vorsprung der SG bei vier bis sechs Treffern Differenz. Am Ende jubelte das Team von Trainer Iker Romero über einen verdienten 32:27-Heimsieg.

Für den HBW geht’s am 7. Februar weiter

Die 2. Handball-Bundesliga verabschiedet sich mit dem 17. Spieltag in die EM-Pause. Für den HBW, der nun hinter dem HC Elbflorenz Dresden und der SG BBM Bietigheim Rang drei belegt, geht es ab Samstag, 7. Februar 2026, wieder um Punkte. Zu Gast in der Balinger Mey Generalbau Arena ist dann der 1. VfL Potsdam (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Statistik

SG BBM Bietigheim: Tomovski, Hrdlicka; Vlahovic (1), Claus (7), Hadzimuhamedovic (4/4), Wolf (3/2), de la Peña (4), Nicolaus (2), Wiederstein, Strosack (4), Pfeifer, M’Bengue (1), Fischer (3), Hermann (3), Prantner.

HBW Balingen-Weilstetten: Nagy, Rebmann; Ruggiero-Matthes, Huber (2), Grupe, Strobel (1), Grüner (1), Wente, Fügel (2), Flad, Heinzelmann (5), Pfattheicher (8/3), Dayan (3), Leimeter (3), Pöhle (1).