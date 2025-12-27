HBW verliert Top-Derby: „Gallier“ prallen an Bietigheim ab

Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Derby bei der SG BBM setzte es am Samstag eine 27:32-Niederlage.
Vor rund 4300 Zuschauern beim Jahresfinale in der Bietigheimer EgeTrans Arena – darunter zahlreiche HBW-Fans, die ordentlich Stimmung machten – musste bei Balingen-Weilstetten neben Stefan Bauer und Merlin Fuß auch der zuletzt im linken Rückraum so stark aufspielende Mex Raguse gegen die in Bestbesetzung auflaufende SG passen. Immerhin: Magnus Grupe, der sich Ende September bei der 28:37-Auswärtsniederlage in Coburg eine Muskelverletzung zugezogen hatte, war beim HBW, wen auch nur sporadisch, wieder mit von der Partie.