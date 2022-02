2 Gegen den Leipziger Positionsangriff (am Ball Nationalspieler Luca Witzke) verteidigten Tobias Heinzelmann (rechts), Jona Schoch und ihre HBW-Kollegen ordentlich. Foto: Kara

Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten ist mit einer 25:29 (12:16)-Heimniederlage gegen den SC DHfK Leipzig ins Jahr 2022 gestartet. Dabei gab Blitz-Neuzugang Uros Todorovic sein Debüt im rechten Rückraum, Youngster Tim Hildenbrand seines auf der rechten Außenbahn.















Die beiden Mannschaften lieferten sich vor knapp 1 000 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena zunächst einen offenen Schlagabtausch. Beide Abwehrreihen standen gut. Als Torschützen zeichneten sich beim HBW Linksaußen Tim Nothdurft und Kreisläufer Kristian Beciri aus. Nach 17 Minuten führten die Hausherren mit 7:6, schluckten danach aber drei Leipziger Treffer in Serie, weil sie sich in der Offensive ein paar Fehler zu viel leisteten.

Das Team von Trainer Jens Bürkle, für das Blitz-Neuzugang Uros Todorovic – der Serbe kam von RK Metaloplastika Sabac – sein Debüt gab und Youngster Tim Hildenbrand auf Rechtsaußen von Beginn an auf der Platte stand, hielt dagegen, war nach einem Hildenbrand-Konter zum 12:13 in der 26. Minute wieder in Schlagdistanz. Aber statt Netz waren Pfosten und Latte in der Schlussphase des ersten Abschnitts die Ziel-Optionen der "Gallier", und so setzte sich Leipzig bis zur Pause auf 16:12 ab.

Diesem Rückstand hechelten die Balinger in der Folge hinterher. Zwar verkürzten sie durch Treffer von Nothdurft und Jona Schoch auf 14:16 (32.), aber die Gäste hielten die "Gallier" weiterhin auf Distanz. Nach einem Treffer von Luca Witzke zum 15:19 galt es für sie abermals eine Vier-Tore-Differenz wettzumachen

Nothdurft: "Waren nie so richtig weg"

"Wir haben das Gegenstoßspiel deutlich verloren, das fing schon in der ersten Halbzeit an. Wir waren aber nie so richtig weg", sagte der mit sieben Toren beste HBW-Schütze Tim Nothdurft nach der Partie. Tatsächlich hatten die Hausherren immer wieder die Möglichkeit, den Druck auf die Sachsen zu erhöhen, warfen dann aber in der Offensive die Bälle weg oder scheiterten am norwegischen SC-Keeper Kristian Saeveraas. Doch selbst nach Patrick Wiesmachs Tor zum 19:24 – der Däne war bester Schütze des Abends – in der 46. Minute ließ sich der HBW nicht hängen, kämpfte sich abermals zurück, war nach Toren des lange Zeit unglücklich agierenden Vladan Lipovina und Björn Zintel beim 23:25 (53.) wieder in Reichweite eines Punktes. Dere HBW versuchte alles, spielte mit sieben Angreifern, verteidigte offensiver, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Aber Leipzig blieb cool, spielte die Begegnung abgezockt zu Ende und wann schließlich mit 29:25.

Die Aufstellungen

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky, Sejr; Hildenbrand (3), Lipovina (4/2), Ingason, Nothdurft (7), Wiederstein, Todorovic, Beciri (6), Wente, Schoch (2), Zintel (2), Scott, Saueressig, Volz, Heinzelmann (1).

SC DHfK Leipzig: Saeveras, El-Tayar; Wiesmach (10/2), Ernst (1), Witzke (2), Krzikalla (2/1), Binder (3), Mamic (1), Ivic (6), Remke, Sunnefeldt (1), Gebala (2), Milosevic (1), Hönicke, Esche, Hacker.

Todorovic soll Lipovina entlasten

Es ist ein offenes Geheimnis gewesen, dass Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten seit Wochen den gesamten Transfermarkt intensiv nach einem Rückraumspieler durchforstet haben, um einen Nachfolger für den zum AEK Athen abgewanderten Österreicher Nikola Stevanovic zu finden.

Am Mittwoch meldete HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel in Sachen Neuverpflichtung Vollzug. Der 22-jährige, serbische Linkshänder Uros Todorovic wechselt ab sofort von RK Metaloplastika Sabac zu den "Galliern".

Nachdem Stevanovic die Schwaben Anfang des Jahres in Richtung Griechenland verlassen hatte, war klar, dass Goalgetter Vladan Lipovina im rechten Rückraum Unterstützung braucht. Den passenden Spieler zu finden, gestaltete sich für den HBW wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Denn die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf den Transfermarkt aus – zahlreiche Vereine sind auf der Suche nach zusätzlichen Spielern, um eventuelle Corona-Ausfälle kompensieren zu können. "Die Suche gestaltete sich sehr, sehr schwierig, und wir sind jetzt heilfroh, dass wir mit Uros einen Spieler gefunden haben, von dem wir überzeugt sind, dass er zu uns passt", sagte Strobel, als der Vertrag, der zunächst bis zum Saisonende Gültigkeit hat, unterzeichnet war.

Bürkle: "Kann uns weiterhelfen"

"Ich bin mehr als zufrieden, dass es uns trotz allem gelungen ist, einen Spieler zu finden, der uns wirklich helfen kann", freute sich auch Chef-Coach Jens Bürkle, dass es gelungen sei, einen Spieler zu finden, der Vladan Lipovina entlasten kann und auch gut in der Abwehr stehe. "Er wird uns gut tun und unserem Angriff auch andere Akzente geben", so Bürkle über die Neuverpflichtung.

"Ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass ich jetzt für Balingen in der stärksten Liga der Welt Handball spielen darf", strahlte der 22-Jährige Todorovic als er sich in seinem neuen Trikot mit der Nummer 17 präsentierte. Er sei bereits seit dem Wochenende in Balingen, und was er von der Stadt und vom HBW bisher gesehen und mitbekommen habe, hätte ihm sehr gut gefallen. "Alles ist perfekt. Ich werde in jedem Training und in jedem Spiel mein Bestes geben und hoffe, dass wir alle gemeinsam noch viel Grund zum Jubeln haben werden", sprühte der ehemalige serbische Junioren-Nationalspieler geradezu vor Tatendrang.

Felix Danner im Anflug?

Übrigens: Derzeit deutet einiges darauf hin, dass Kreisläufer Felix Danner, der seinen Vertrag bei der HSG Wetzlar nicht verlängerte, in der kommenden Saison für den HBW auflaufen wird. Den 36-Jährigen Freiburger und seine Familie soll es zurück in den Südwesten ziehen. Der frühere Nationalspieler (18 Einsätze für Deutschland) war erst vor der aktuellen Spielzeit von der MT Melsungen – für die Nordhessen war er seit 2009 am Ball – nach Wetzlar gewechselt. Einige hessische Medien vermelden den Wechsel bereits als fix. Dann dürften die Zeiten des Langzeitverletzten Marcel Niemeyer in Balingen gezählt sein.