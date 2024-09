HBW verliert finalen Test: Vorfreude auf „ein geiles Abenteuer“

1 In der HBW-Deckung gilt es für Max Santos (Zweiter von links) und Jerome Müller weiter an der Abstimmung zu feilen. Foto: /Eibner-Pressefoto/Erwin Wasserbauer

Der HBW Balingen-Weilstetten bekommt im letzten Testspiel vom Erstligisten TVB Stuttgart noch ein paar Arbeitshinweise geliefert. Balingens Trainer Matthias Flohr blickt dennoch positiv auf die Vorbereitungszeit zurück.









Einen kleinen Dämpfer hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten zum Abschluss der Vorbereitung einstecken müssen. Im finalen Test vor dem Rundenstart am kommenden Freitag zuhause gegen den TuS N-Lübbecke (19 Uhr, Sparkassen-Arena Balingen) zog das Team von Trainer Matthias Flohr am Freitag im Sportzentrum Leonberg gegen den Erstligisten TVB Stuttgart mit 31:34 (17:18) den Kürzeren. Noch vor zwei Wochen hatten die Gallier den TVB beim S-Cup in Altensteig im Spiel um Platz drei mit 27:24 bezwungen.