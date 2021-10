2 Playmaker Lukas Saueressig steht nach einer Verletzung am Sprunggelenk vor dem Comeback bei den "Galliern". Foto: Eibner

Nach der Flaute in der Handball-Bundesliga und dem Aus im Pokal beim Zweitligisten Nordhorn-Lingen soll für den HBW Balingen-Weilstetten im Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf endlich die Wende zum Besseren eingeleitet werden.















Drei deftige Niederlagen in der Handball-Bundesliga, am Mittwoch mit einem 25:29 das Pokal-Aus beim Zweitligisten HSG Nordorn-Lingen – beim HBW Balingen-Weilstetten läuft es derzeit alles andere als rund. Am Samstag hat das Team von Trainer Jens Bürkle die TSV Hannover-Burgdorf zu Gast (18.30 Uhr, Sparkassen-Arena Balingen).

Bei den Niedersachsen gab der ehemalige Kreisläufer Bürkle als Coach das Kommando an, ehe er nach Balingen zurückkehrte. Inzwischen ist der ehemalige Bundestrainer Christian Prokop bei den "Recken" der verantwortliche Mann auf der Bank – er folgte dem Spanier Carlos Ortega, der zurück in die Heimat wechselte und sich dem Weltklub FC Barcelona anschloss.

Die Hannoveraner haben in dieser Spielzeit auch noch nicht allzu viel gerissen. Mehr als ein 28:20-Heimerfolg über den Bergischen HC ist für sie noch nicht herausgesprungen. Und so wittert HBW-Trainer Bürkle trotz der mauen jüngsten Auftritte seiner Mannschaft – neben dem nötigen Dampf in den Zweikämpfen ließ sein Team auch die entsprechende Körpersprache vermissen – die Chance auf Punkte. "Wir müssen es einfach wieder schaffen, gemeinsam gut Handball zu spielen. Dafür benötigen wir auch die Unterstützung des Publikums. Wir müssen es zusammen hinbekommen. In solchen Phasen brauchen wir diese Symbiose. Gerade in der Abwehr geht es darum, dass wir danach streben, die Fehler des Nebenmanns auszubügeln", sagt Bürkle. Weiterhin verzichten müssen die "Gallier von der Alb" auf die Langzeitverletzten Oddur Grétarsson und Marcel Niemeyer (beide Knorpelschaden im Knie). Kreisläufer Kristian Beciri gab am Mittwoch in Lingen nach einer Knöchelverletzung bereits für ein paar Minuten sein Comeback, außerdem stehen mit Vladan Lipovina und Lukas Saueressig zwei wichtige Spieler im rechten Rückraum und auf der Spielmacher-Position vor der Rückkehr in den Kader, die zuletzt krank oder verletzt gefehlt hatten . "Ich hoffe, dass sie am Samstag dabei sind", sagt Bürkle.

Die Gäste – das hat sich Bürkle im Video-Studium genau angeschaut – gehen unter Coach Prokop deutlich früher in die Zweikämpfe als in den Jahren zuvor. Prägende Figuren im Angriffsspiel der TSV Hannover-Burgdorf sind der in Balingen zum Nationalspieler gereifte Fabian Böhm auf der linken Halbposition und der Halbrechte Ivan Martinovic, der in der nächsten Spielzeit für die MT Melsungen auflaufen wird. "Natürlich hat Hannover ein paar Probleme, aber die Mannschaft ist schon richtig gut", so Bürkle.