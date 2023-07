Das Handball-Vorbereitungsturnier um den S-Cup in Altensteig ist eröffnet. Am Viertelfinaltag übersprangen die vier baden-württembergischen Bundesligisten ihre Auftakthürden. Der HBW Balingen-Weilstetten bezwingt Zürich und bekommt es nun mit dem DHB-Pokalsieger zu tun.

Mit einem 36:33-Erfolg über den Schweizer Erstligisten GC Amicitia Zürich ist der HBW Balingen-Weilstetten am Freitagabend in das Turnier um den S-Cup in Altensteig gestartet. Am Samstag trifft das Team von Trainer Jens Bürkle auf DHB-Pokalsieger und Altensteig-Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (18 Uhr, Eichwaldhalle).

HBW verschafft sich mit 6:0-Lauf Respekt

Der HBW, der auf Spielmacher Flip Vistorop verzichten musste, legte gegen die Eidgenossen gleich vor, führte nach sechs Minuten mit 3:1. Abzusetzen vermochten sich die „Gallier“ aber nicht. Zürich blieb hartnäckig und bereitete dem Angriff der Schwaben mit seiner offensiv ausgerichteten Deckung zunächst ein paar Probleme. Bis zum 10:9 (16. Minute) blieb Zürich auf Tuchfühlung, doch dann legte der HBW in der Deckung einen Zahn zu, und nutzte die Ballgewinne zu flotten Treffern im Gegenstoß. Elias Huber setzte das 11:9, dann erhöhte Uros Todorovic mit einem Doppelpack in Überzahl auf 13:9, Oddur Grétarsson mit einem seiner sicher verwandelten Strafwürfe, abermals Huber und Tim Hildenbrand per Konter schraubten den Vorsprung auf 16:9 empor (23.). Patrick Volz erzielte nach einem sehenswerten Kempa-Trick das 17:10 und damit den 100. Treffer des Turniers. Der HBW hat die Partie nun im Griff, nahm einen komfortablen 20:14-Vorsprung mit in die Halbzeitpause.

20:14-Führung zur Pause

Diesen hielt der HBW im zweiten Abschnitt lange konstant, verpasste jedoch nach Csaba Leimeters 24:17 (34.) zweimal die Möglichkeit weiter zu erhöhen. Das Bürkle-Team hatte die Partie im Griff, weil es ansonsten fast immer erfolgreich angriff. Da war es zunächst nicht weiter tragisch, dass die Deckung der Gallier mitunter recht leicht zu durchbrechen war. In der Schlussphase aber leistete sich der HBW im Spiel nach vorne doch ein paar Klöpse zu viel und das nutzten die Eidgenossen.

Zürich nutzt Nachlässigkeiten der „Gallier“

So schrumpfte der Vorsprung des Zweitliga-Meisters von 34:27 (54.) auf 34:31 (59.). Nehmen ließ sich der HBW den Erfolg aber nicht mehr. Am Ende setzte sich Balingen-Weilstetten mit 36:33 durch, und hat damit das erreicht, was sich Trainer Jens Bürkle erhofft hatte: Zwei weitere Turnierspiele gegen Top-Mannschaften. Und das dickste Brett gibt’s im Halbfinale am Samstag zu bohren, wenn der HBW auf DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen trifft. Im anderen Halbfinale duellieren sich der TVB Stuttgart – das Team von Trainer Michael Schweikhardt setzte sich gegen den BSV Bern mit 33:23 durch – und Frisch Auf Göppingen.

Alle vier Bundesligisten erreichen Halbfinale

Die Göppinger hatten das Turnier gegen den gastgebenden Verbandsligisten TSV Altensteig eröffnet. Dabei wurde Frisch Auf seiner Favoritenrolle gegen den Verbandsligisten erwartungsgemäß gerecht und setzte sich mit 52:27 (24:13) durch. Und auch Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen gab sich am Viertelfinaltag keine Blöße. Gegen den von Daniel Brack, früherer HBW-Spielmacher und Sohn der Trainerlegende Rolf Brack, gecoachten Drittligisten HC Oppenweiler Backnang gewann der DHB-Pokalsieger sicher mit 44:29 (21:14).

Für den HBW Balingen-Weilstetten trafen gegen GC Amicitia Zürich: Oddur Grétarsson (9/5), Tim Hildenbrand (5), Elias Huber (4), Patrick Volz, Csaba Leimeter, Uros Todorovic, Lukas Saueressig (je 3), Nikola Grahovac (2), Leo Prantner, Jona Schoch, Tobias Heinzelmann und Felix Danner (je 1).

Ergebnisse und Spielplan

Freitag, 28. Juli

VF 1: Frisch Auf Göppingen – TSV Altensteig 52:27 (24:13)

VF 2: Rhein-Neckar Löwen – HC Oppenweiler-Backnang 44:29 (21:14)

VF 3: TVB Stuttgart – BSV Bern 33:23 (17:12)

VF 4: HBW Balingen-Weilstetten – GC Amicitia Zürich 36:33 (20:14)

Samstag, 29. Juli

HF 4: HC Oppenweiler-Backnang – GC Amicitia Zürich (16.00 Uhr) Eichwaldhalle

HF 3: TSV Altensteig – BSV Bern (17.00 Uhr) Justus-Perels-Halle

HF 2: Rhein-Neckar Löwen – HBW Balingen-Weilstetten(18.00 Uhr) Eichwaldhalle

HF 1: Frisch Auf Göppingen – TVB Stuttgart (19.00 Uhr) Eichwaldhalle

Sonntag, 30. Juli

Spiel um Platz 7: Verlierer HF 3 – Verlierer HF 4 (12.00 Uhr) Eichwaldhalle

Spiel um Platz 5: Sieger HF 3 – Sieger HF 4 (12.30 Uhr) Justus-Perels-Halle

Spiel um Platz 3: Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 (14.00 Uhr) Eichwaldhalle

Finale: Sieger HF 1 – Sieger HF 2 (16.00 Uhr) Eichwaldhalle