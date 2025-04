HBW kassiert sechste Auswärtsniederlage in Serie: Aufstieg rückt in weite Ferne

1 HBW-Spielmacher Elias Huber stößt bei den Coburgern Nils Röller und Jan Schäffer auf heftige Gegenwehr. Foto: Eibner-Pressefoto//Martin Herbst

Der Zug in die 1. Handball-Bundesliga wird wohl ohne den HBW Balingen-Weilstetten abfahren. Die „Gallier“ unterlagen am Samstag beim HSC 2000 Coburg mit 34:35 (15:16) und liegen – nach Minuspunkten – sechs Zähler hinter Platz zwei.









Der erste der beiden Aufstiegsplätze in der 2. Handball-Bundesliga ist vergeben. Der Bergische HC feierte am Samstagnachmittag einen 32:27-Heimsieg über die Eulen Ludwigshafen und kehrt in die Beletage zurück. Im Rennen um den zweiten Platz, der in die 1. Liga führt, hat sich der HBW Balingen-Weilstetten hingegen mit einer 34:35-Auswärtsniederlage beim HSC 2000 Coburg – es war die sechste in Serie – wohl verabschiedet. Sechs Minuspunkte mehr hat der HBW inzwischen angehäuft als der Tabellenzweite GWD Minden.