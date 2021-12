HBW-Impfaktion in Balingen

2 Impfarzt Bernhard Dirr setzt einer Patientin den Pikser. Foto: Ungureanu

Beim HBW-Impfmarathon am Mittwoch und Donnerstag sind weniger Impfwillige in die Sparkassen-Arena gekommen als erwartet.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Balingen - Mehr noch: Zeitweilig waren Organisatoren, Helfer und Impfarzt ganz unter sich. Eine sportliche Aktion war es dennoch. Nicht nur für den HBW, der den vorderen Bereich der Halle zur Impfstraße umfunktioniert hatte und mit Helfern vor Ort war. Sondern auch für das Team des Kreisimpfzentrums aus Meßstetten. Jede Aktion dieser Art sei gut, sagte der Leiter des Kreisimpfzentrums, Kreisbrandmeister Stefan Hermann, "auch wenn der Ansturm nicht mehr so groß ist".

"Lage ist dynamisch"

Das Impfzentrum in Meßstetten habe der Landkreis nicht schließen wollen, aber "es war eine klare Anweisung vom Ministerium". Mit der aktuellen Aktion sei man "etwas überrascht" worden. Weil derzeit "personell und organisatorisch am Limit" gearbeitet werde, habe es zunächst ganz danach ausgesehen, dass man von Seiten des Kreisimpfzentrums "keinen Support" geben könne. Aber die Lage sei dynamisch, ein Impfarzt habe sich gefunden, Helfer auch, und Michael Gomeringer, der von Anfang an im Kreisimpfzentrum federführend mitgearbeitet habe, sei wieder dabei.

Hier gibt es in der Region Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Noch am Mittwoch habe man einen Fahrer in die zentrale Apotheke nach Stuttgart geschickt, um Impfstoff zu holen – für die unter 30-Jährigen Biontech, für die über 30-Jährigen Moderna. Letzterer habe für Jüngere noch keine Zulassung. Auch der HBW habe medizinisches Personal mobilisiert, das eine Schicht übernehmen werde. "Ziel war es, Menschen zur Erstimpfung zu motivieren."

Viele lassen sich boostern

Im Lauf der ersten vier Stunden hatte Impfarzt Bernhard Dirr etwa 80 Menschen den "Anticorona-Pikser" gesetzt. Die meisten von ihnen hätten sich boostern lassen, sagte er. Aber es seien auch rund 15 Prozent Erstimpfungen dabei gewesen: "Das ist erfreulich." Insgesamt rechne er an den beiden Tagen mit etwa 500 Impfungen, tatsächlich waren es am Ende der Aktion rund 280.

Dass es immer noch Menschen gebe, die Verschwörungstheorien aus sozialen Netzwerken eher glauben als Ärzten und Wissenschaftlern, könne er nicht verstehen. "Wir versuchen, das Bestmögliche herauszuholen", fasste Michael Gomeringer zusammen.

Der HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel betonte, dass der HBW große Unterstützung vom Kreisimpfzentrum und vom Sozialministerium bekommen habe. "Wir wünschen uns, dass die Sporthallen und Stadien auch in Zukunft voll sind", hält er fest.

Mittlerweile werde an 22 Sport-Standorten in Baden-Württemberg geimpft, beim VfB, beim SC Freiburg, bei Fußball-, Volleyball- und Handballvereinen. Am Donnerstag habe man während des Impftermins auch das Training der HBW-Handballer mitverfolgen können.

Reitemann: dankbar für Aktion

Er sei dankbar für die Aktion, sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Viele Menschen im Zollernalbkreis hätten einen Bezug zum HBW, der Verein sei bekannt. Mit dem niederschwelligen Angebot vor Ort, ohne Termin, wolle man die Leute motivieren, "dabei zu sein". Und: An Weihnachten würden viele Menschen Besuche bei der Verwandtschaft planen. Wenn man geimpft sei, sei man dabei "auf der sicheren Seite".