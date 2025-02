1 Der Einsatz von Louis Mann für den HBW Balingen-Weilstetten II gegen Fürstenfeldbruck ist eher unwahrscheinlich Foto: Kara

Der HBW Balingen-Weilstetten II kann einige Trainingsrückkehrer vermelden. Ob die Spieler dann auch direkt am Sonntag spielen, ist noch unklar.









Bei den Jung-Galliern will einfach keine Ruhe einkehren. Nachdem die Mannschaft von Micha Thiemann bereits bei der Niederlage gegen den TVS Baden-Baden (32:36) auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten musste, wird es am Sonntag gegen den TuS Fürstenfeldbruck in der 3. Liga Süd nicht leichter.