Auch im dritten Spiel in Folge setzt es für den HBW Balingen-Weilstetten II eine Pleite. Nach den Niederlagen gegen die SG Pforzheim-Eutingen und den EHV Aue hat der HBW II sein 3. Liga Süd Spiel beim SV 04 Plauen-Oberlosa verloren.

Schwacher Start

Die „Jung-Gallier“ wurden von den abstiegsbedrohten Gastgebern kalt erwischt, so lagen die Balinger nach sechs Minuten bereits mit 0:4 hinten. Zwar kam die Truppe von Micha Thiemann bis zur elften Minuten an das 3:5 ran, doch näher als an einen Zwei-Tore-Rückstand sollten die Gäste an diesem Abend nicht mehr kommen.

Dabei konnte der HWB II das Duell bis zur 20. Minute spannend gestalten, da Neu-Profi Till Wente auf 9:11 verkürzte. In der Folge netzten die Nullvierer jedoch fünfmal in Folge, wodurch ein Zwischenergebnis von 9:16 (27. Minute) die gallischen Hoffnungen so langsam schwinden ließ.

Vor dem Pausenpfiff traf Sem Banzhaf noch zum 12:19, ehe nach dem Seitenwechsel fünf der ersten sieben Treffer auf das HBW-Konto gingen, wodurch es nach 37 Minuten immerhin 17:21 stand. Die Gastgeber hatten die Zeichen der Zeit erkannt und lieferten eine überaus dominante Druckphase ab. Zwischen der 40. und 45. Minute jubelten die Sachsen siebenmal am Stück, wodurch die Thiemann-Sieben mit einem Stand von 19:31 deutlich abgehängt wurde.

Torreiche Schlussphase

Der HBW II gab sich jedoch nicht auf und bejubelte zwischen dem 20:32 und 24:32 (49. Minute) vier Treffer in Folge. Balingens Hartnäckigkeit sollte für eine ausgeglichene Schlussphase sorgen. In den letzten acht Minuten trafen die „Jung-Gallier“ siebenmal, während Plauen fünf eigene Treffer erzielte. Damit verliert der HBW II ein zwischendurch einseitiges Spiel am Ende immerhin noch mit 33:38.

Jetzt heißt es erstmal die Köpfe frei bekommen, ehe es am Sonntag (17 Uhr) erneut in die Ferne geht. Diesmal geht es zum TSV Neuhausen/Filder, welcher derzeit auf dem achten Tabellenplatz rangiert. Balingen steht nach der neunten Saisonpleite weiterhin auf Platz fünf.

HBW II: Hajdu, Bierfreund; Dupé (3), Flad (3), Römer (1), Strobel (1), Banzhaf (3), Locher (3/2), Wente (8), Mann (4), Dyatlov (7).