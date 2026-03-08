HBW gewinnt Topduell: „Gallier“ krönen Aufholjagd

Balingen-Weilstetten holt einen Sechs-Tore-Rückstand auf und bezwingt die HSG Nordhorn-Lingen noch mit 37:33 (16:19).
Die rund 600 Kilometer lange Anreise ins Euregium, eine Mehrzweckhalle der niedersächsischen Stadt Nordhorn, schien den Handballern des HBW Balingen-Weilstetten überhaupt nicht zu bekommen. Am späten Sonntagnachmittag taten sich die Gäste äußerst schwer, ins Spiel zu finden. Vielleicht lag es aber auch an der äußerst intensiven und sehr offensiv ausgelegten 3:3-Deckung, die die HSG dort auf die Platte zauberte. Nach einer schnellen 3:1-Führung der Hausherren (4.) kämpften sich die „Gallier“ jedoch zurück und glichen nach knapp neun gespielten Minuten durch Sascha Pfattheicher aus (4:4). Wer nun aber dachte, dass sich der HBW auf die sehr offensive Deckung entsprechend eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Zwar gelang es den Gastgebern nicht, sich umgehend wieder abzusetzen, doch vom als Tabellenzweiten angereisten HBW kam im Angriff einfach zu wenig. Bei nahezu jeder Offensivaktion ging es ins Zeitspiel und so mussten Huber, Raguse und Co. sehr hart um jeden Treffer kämpfen. Erschwerend kam für die Gäste gegen Ende des ersten Abschnitts hinzu, dass HSG-Schlussmann Kristian van der Merwe nun immer mehr Hände an den Ball bekam und so den Grundstein für die 19:16-Pausenführung der HSG Nordhorn-Lingen legte.