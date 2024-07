HBW gewinnt ersten Test: Flohr feiert gelungenen Einstand

1 Raus aus dem Trainingsmodus der Saisonvorbereitung ging es am Samstag zum ersten Mal für den schwedischen HBW-Neuzugang Max Santos (am Ball) und Csaba Leimeter. Foto: Beytullah Kara

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat sein erstes Vorbereitungsspiel mit einem Erfolg abgeschlossen. In Bad Saulgau setzte sich das Team des neuen Trainers Matthias Flohr am Samstag gegen Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim mit 27:26 durch.









Während das Gros der deutschen Handballfans am Samstagabend mit der Nationalmannschaft bei ihrem Olympia-Auftaktspiel gegen Schweden mitfieberte – die DHB-Auswahl gewann 30:27 –, bestritt das neu formierte Team des Wieder-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten seinen ersten Test in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25. In der Sporthalle im Kornried in Bad Saulgau traf das Team von Trainer Matthias Flohr auf Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim und setzte sich mit 27:26 (14:14) durch. Die erfolgreichsten Schützen bei den „Galliern“ waren die beiden Neuzugänge Max Santos und Robert Timmermeister, die jeweils viermal einnetzten. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, die Mannschaft hat das gezeigt, was ich von ihr erwartet hatte. Die Spieler haben gut miteinander kommuniziert. Für diesen frühen Zeitpunkt der Vorbereitung war das echt gut“, sagte Flohr, dem auch die Einstellung seiner Truppe gefielt. „Sie hat eine tolle Mentalität gezeigt und zweimal einen Rückstand wettgemacht.“