HBW-Geschäftsführer im Gespräch: Axel Kromer über Topspiel, Frauen-WM und Kontakt zum Bundestrainer

Erst spielen die DHB-Frauen im WM-Halbfinale, danach der HBW Balingen-Weilstetten sein Topspiel. Das sagt der HBW-Geschäftsführer Axel Kromer über die beiden Spiele am Freitag.
Diese Terminplanung ist maximal unglücklich: Um 17.45 Uhr spielen die DHB-Frauen bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale gegen Frankreich, um 20 Uhr steigt für den HBW Balingen-Weilstetten in Hagen das Topspiel der zweiten Bundesliga. Als früherer DHB-Sportvorstand und heutiger HBW-Geschäftsführer hat Axel Kromer natürlich an beiden Partien Interesse. Wie er damit umgeht, was er den DHB-Frauen zutraut und wie er seine bisherige Zeit in Balingen bewertet, hat er uns im Gespräch erzählt.