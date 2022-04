1 Kernig ging es in der Nachkampfzone zur Sache. Hier versuchen Jona Schoch und Tobias Heinzelmann die Deckung der Gäste zu überlisten. Foto: Kara

Jubel beim Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten! Das Team von Trainer Jens Bürkle feierte am Donnerstag einen verdienten 26:21 (11:7)-Heimsieg gegen Schlusslicht TuS N-Lübbecke und tütete damit dicke Punkte im Rennen um den Klassenverbleib ein.















"Da war heute ganz schön Druck drauf. Aber die Jungs haben das super gemacht und es sich verdient von den Zuschauern abgefeiert zu werden. Als Lübbecke noch einmal auf zwei Tore herangekommen, hat sie das souverän gelöst", sagte ein glücklicher HBW-Trainer Jens Bürkle nach einem Sieg, mit dem die "Gallier" fünf Punkte zwischen sich und den TuS N-Lübbecke brachte und nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben.

Intensive Partie mit früher Roter Karte gegen Mrakovcic

Die knapp 2300 Zuschauer in der Balinger Sparkassen-Arena erlebten das erwartet intensive Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga. Die Abwehrreihen bestimmten zunächst das Geschehen, jene des TuS N-Lübbecke ein bisschen eindrucksvoller. Denn nach gerade einmal acht Minuten – beide Mannschaften hatten bis dahin je zweimal eingenetzt – kassierte Luka Mrakovcic, nachdem er HBW-Spielmacher Björn Zintel herb im Gesicht getroffen hatte, die Rote Karte.

TuS nutzt Balinger Schwächen zu 6:4-Führung

Für die Gäste ein schwerer Schlag, denn Rechtshänder Mrakovcic sollte im Angriff eigentlich den Ausfall der Linkshänder Dominik Ebner (Hüftverletzung) und Florian Baumgärtner (Corona-Infektion) kompensieren. Nun musste eben mit Marvin Mundes ein etatmäßiger Rechtsaußen in der Aufbau-Reihe ran. Das Lübbecker Spiel litt darunter zunächst nicht. Denn nachdem Jona Schoch mit das 4:3 für den HBW erzielt hatte, nutzten die Gäste zwei Paraden ihres Keepers Aljosa Rezar und eine technischen Fehler der Hausherren zu einem 3:0-Lauf, den Lutz Heiny in der 16. Minute mit dem 6:4 für die Ostwestfalen abschloss.

HBW steigert sich in der Abwehr

In der Folge aber steigerte sich der HBW in der Deckung Moritz Strosack verkürzte auf 5:6 (18.) und Keeper Mario Ruminsky griff TuS-Linksaußen Tom Skroblien einen Siebenmeter ab. Als nun Tin Kontrec zwei Minuten absaß, traf Strosack zum Ausgleich, Fabian Wiederstein sorgte mit dem 7:6 für die erneute Balinger Führung, die James Junior Scott auf 8:6 ausbaute.

"Gallier" mit 11:7-Pausenvorsprung

Nach neun torlosen Minuten brach Skroblien den Bann bei den Gästen, doch sollte sein 7:8 der letzte Treffer für die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic in der ersten Halbzeit sein. Und der HBW legte nach: Vladan Lipovina, Scott und Tim Nothdurft schraubten den Vorsprung bis zur Pause auf 11:7 empor.

Lübbecke erwischt besseren Start in die zweite Halbzeit

Zu Beginn des zweiten Abschnitt setzte der TuS die Akzente. Der neu in den Kasten der Gäste gekommene Torhüter Havard Asheim erwies sich für sie als die nötige Unterstützung, und Skroblien schoss die Ostwestfalen mit einem Doppelpack auf 9:11 heran (32.). Doch die "Gallier" warfen sich prompt wieder in ruhigeres Fahrwasser. Nach zwei Toren von Vladan Lipovina war der alte Abstand beim 14:10 (35.) wieder hergestellt. In der Folge hielt der HBW seinen Gegner auf Distanz, ließ ihn nicht näher als auf drei Treffer Differenz herankommen. Als Schoch in der 47. Minute zum 19:14 einnetzte lagen die Hausherren klar auf Erfolgskurs.

HBW zeigt nach 21:19 starke Reaktion

Doch so leicht wollte es das kampfstarke Schlusslicht dem Bürkle-Team dann doch nicht machen. Denn als Heiny per Konter das 21:19 für den TuS besorgte, war sieben Minuten vor Schluss noch einmal Zittern angesagt. Das allerdings nur für kurze Zeit, Schoch traf zum 22:19, dann setzte Skroblien einen Siebenmeter an den Balinger Torpfosten, und Moritz Strosack erhöhte per Doppelpack auf 24:19 (56.) und sorgte somit für die Entscheidung. Tobias Heinzelmann setzte mit dem 26:21 den Schlusspunkt unter eine Begegnung, die im HBW einen verdienten Sieger fand.

Statistik

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky, Sejr; Lipovina (7), Fügel, Ingason, Nothdurft (2), Wiederstein (4), Todorovic, Beciri, Wente, Schoch (4), Zintel, Scott (3), Volz, Heinzelmann (1), Strosack (5).TuS N-Lübbecke: Rezar, Asheim; Heiny (4), Gernus, Wolf, Petreikis (3), Strosack (1), Mundus (4), Dräger, Kontrec (1), Mrakovcic, Spohn, Nissen, Petrovsky, Skroblien (8).