HBW-Fans feiern beim Final4: Liveblog zum DHB-Pokal-Abenteuer der Gallier in Köln

Liveblog zum DHB-Pokal-Abenteuer der Gallier in Köln

1 Der HBW Balingen-Weilstetten mischt beim Final4 in Köln im Konzert der Großen mit. Foto: Eibner

Am Samstag und Sonntag wird in Köln Handball-Geschichte geschrieben. Für die Fans des HBW Balingen-Weilstetten geht mit der Teilnahme bei der Endrunde um den DHB-Pokal ein Märchen in Erfüllung.









In der beeindruckenden Lanxess Arena treffen am Samstag zunächst der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen im ersten Halbfinale aufeinander, ehe um 19 Uhr der HBW im zweiten Vorschlussrunden-Duell auf die MT Melsungen trifft. Für die beiden Verlierer geht es am Sonntag ab 12.45 Uhr ins Spiel um Platz drei, die Sieger kämpfen ab 15.35 Uhr um den Pokal und die Handballkrone.