Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt der HBW Balingen-Weilstetten den HC Elbflorenz. Foto: Kara Der Spielplan für die 2. Handball-Bundesliga ist da. Der HBW Balingen-Weilstetten startet auswärts.







Der HBW Balingen-Weilstetten scheint noch viel Zeit zu haben bis zum Start der Saison in der 2. Handball Bundesliga. Gallier-Coach Matti Flohr sagt: „Das sieht immer so aus am Anfang, doch das geht ganz schnell. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren.“