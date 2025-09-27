HBW Balingen-Weilstetten: Überraschend deutliche Pleite in Coburg

Der HBW Balingen-Weilstetten musste nach drei Siegen in Serie mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Beim HSC Coburg verlor man am Ende deutlich mit 28:37.
In der Anfangsphase sahen die Zuschauer in Coburg eine Partie, die auf beiden Seiten vor allem von Physis und Kampf geprägt war. Beide Abwehrreihen agierten konzentriert und entschlossen. HSC-Keeper Petros Boukovinas und HBW-Schlussmann Mateusz Kornecki glänzten immer wieder mit starken Paraden. Dementsprechend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem wenige Tore fielen und es keiner der beiden Mannschaften gelang, sich entscheidend abzusetzen.