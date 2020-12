HBW Balingen-Weilstetten Team feiert dritten Auswärtssieg in Serie

Spiel vor leeren Rängen

Der HBW spielte vor leeren Rängen in der Hannoveraner ZAG-Arena besonders in der Abwehr stark auf, hatte in Mike Jensen wieder einen Top-Rückhalt zwischen den Pfosten und legte nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durch Lukas Saueressig in der elften Minute auf 7:4 vor. In der Folge verpassten es die Gäste, ihren Vorsprung auszubauen, weil sie sich in der Offensive gegen eine nun bessere TSV-Abwehr den einen oder anderen technischen Fehler zu viel leisteten. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel traf Filip Kuzmanovski per Strafwurf zum 9:10 für die Hausherren, die danach die Chance zum Ausgleich hatten, aber Jensen hielt den Vorsprung fest.