HBW Balingen-Weilstetten: Nach Kairo ist vor Potsdam

Für Bennet Strobel jagt aktuell ein Highlight das nächste. Der Kreisläufer des HBW Balingen-Weilstetten geht nach dem U19-WM-Titel in seine erste komplette Saison in der 2. Bundesliga.
Oftmals hört man im Kontext von Sportlern, dass ihnen ihre Leidenschaft „in die Wiege gelegt“ worden sei. Und oftmals gehen wir mit dieser Floskel vielleicht zu inflationär um. Wurde einem Fußballer die Liebe zum runden Leder tatsächlich „in die Wiege gelegt“, weil sein Vater früher mal in irgendeiner Bezirksliga kickte? Oder einer Tennisspielerin, weil sie in ihrer Kindheit oft Wimbledon mit ihrer Mutter schaute? Doch manchmal bringt die Sportwelt eine Geschichte hervor, bei der man fast schon gezwungen wird, zu dieser altehrwürdigen Redensart zu greifen. So wie bei Bennet Strobel vom HBW Balingen-Weilstetten.