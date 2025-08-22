HBW Balingen-Weilstetten: Nach Kairo ist vor Potsdam

Oftmals hört man im Kontext von Sportlern, dass ihnen ihre Leidenschaft „in die Wiege gelegt“ worden sei. Und oftmals gehen wir mit dieser Floskel vielleicht zu inflationär um. Wurde einem Fußballer die Liebe zum runden Leder tatsächlich „in die Wiege gelegt“, weil sein Vater früher mal in irgendeiner Bezirksliga kickte? Oder einer Tennisspielerin, weil sie in ihrer Kindheit oft Wimbledon mit ihrer Mutter schaute? Doch manchmal bringt die Sportwelt eine Geschichte hervor, bei der man fast schon gezwungen wird, zu dieser altehrwürdigen Redensart zu greifen. So wie bei Bennet Strobel vom HBW Balingen-Weilstetten.

Vater und Onkel sind HBW-Legenden

Der Handball – und sogar der Pfad zum HBW – wurde Strobel beinahe buchstäblich „in die Wiege gelegt“. Sein Vater Wolfgang lief zwischen 2001 und 2015 für die Gallier von der Alb auf und fungierte anschließend weitere acht Jahre lang als Geschäftsführer. Sein Onkel Martin streifte sich – unterbrochen von einer Station in Lemgo – ebenfalls mehr als ein Jahrzehnt lang das blau-rote Trikot über, absolvierte 147 Länderspiele und wurde mit der DHB-Auswahl 2016 Europameister. Gab es für Bennet Strobel also jemals einen anderen Weg als den des Handballers? „Nicht wirklich“, erzählt der 19-Jährige lachend. „Ich habe auch Tennis und Fußball gespielt, aber es war relativ schnell klar, dass da das Talent nicht ausreicht.“ Auch wenn die Karriere des Kreisläufers noch jung ist, lässt sich bereits resümieren: Im Handball scheint das Talent ausgereicht zu haben.

Kapitän beim WM-Titel

Strobel führte kürzlich die deutsche U19-Nationalmannschaft als Kapitän zum Weltmeistertitel in Kairo. „Das war schon eine unglaubliche Erfahrung“, kann der junge Balinger die Eindrücke dieses Turniers auch Tage später noch immer nicht ganz realisieren. „So langsam, Stück für Stück, nehme ich alles richtig wahr“, gibt Strobel einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er ergänzt jedoch sofort: „So viel Zeit zum verarbeiten bleibt nicht. Der Fokus auf die kommende Saison ist jetzt schon wieder sehr groß.“

Erstmals komplett in der ersten Mannschaft

Denn der 19-Jährige hat eine enorm wichtige Spielzeit vor der Brust. Für ihn ist es die erste, die er von vorne bis hinten mit der ersten Mannschaft verbringen wird. „Das ist das erste Mal seit der E-Jugend, dass ich mich auf nur eine Mannschaft konzentrieren kann“, sagt er. Durch sein goldenes Abenteuer in Ägypten hat Strobel den überwiegenden Teil der Saisonvorbereitung verpasst. „Da habe ich jetzt natürlich noch viel nachzuholen“, ist dem 19-Jährigen bewusst.

Auftakt in Potsdam

Viel Zeit hat er dafür nicht, denn der Saisonstart in der 2. Bundesliga steht bereits vor der Tür. Am kommenden Freitag (20 Uhr) sind die Gallier zu Gast in Potsdam. „Die Vorbereitung auf das Spiel werde ich ganz normal mitmachen und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft“, freut sich der Kreisläufer auf den Saisonstart. Sein klares Ziel: Sich so viel wie möglich Spielzeit erarbeiten und beim Tabellenvierten der vergangenen Zweitligasaison eine möglichst tragende Rolle einnehmen. „Aber zuerst geht es darum, dass ich mich an die Abläufe und das Level gewöhne und auch körperlich noch einmal weiterentwickele“, gibt er zu bedenken. Der Sprung von der A-Jugend oder der dritten in die zweite Liga sei nicht zu unterschätzen.

Großes Selbstbewusstsein

Alles in allem bekommt man das Gefühl, dass Bennet Strobel für die kommenden Aufgaben gewappnet ist. Der Rückenwind des WM-Titels und der enorme Erfahrungsschatz in der Familie könnten gute Omen für die Saison 2025/26 – und hoffentlich die nächsten Jahre beim HBW Balingen-Weilstetten sein. „Ich freue mich extrem auf diese neue Erfahrung“, meint Strobel – und strahlt dabei ein Level an Selbstbewusstsein aus, was für einen 19-Jährigen durchaus bemerkenswert ist. Und warum auch nicht? Schließlich wurde ihm der Handball eindeutig „in die Wiege gelegt“.