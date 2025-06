Die Vorbereitung des HBW Balingen-Weilstetten II auf die neue Saison 2025/2026 ist gestartet - und wie in jedem Jahr mit einigen neuen Gesichtern. Junge, vielversprechende Talente, die nun vom Trainerteam Micha Thiemann und Tobias Hotz gefördert und entwickelt werden.

Neue Doppelspitze

Für den Kader zeichnete zum letzten Mal Guido Singer verantwortlich. Nach sechs erfolgreichen Jahren übergibt er zum 1. Juli die Sportliche Leitung der Jung-Gallier an Axel Kromer und Adrian Fuladdjusch.

Junge Talente fördern

„Beim HBW gibt es zur neuen Saison zwei erfahrene Profis für den sportlichen Bereich. Axel Kromer als Co-Geschäftsführer der HBW Balingen-Bundesliga GmbH & Co KG für das Bundesliga-Team und Adrian Fuladdjusch als hauptamtlicher Nachwuchskoordinator. Die Jung-Gallier sind die Schnittstelle zwischen der 1. Mannschaft und der A-Jugend-Bundesligamannschaft – was liegt also näher, als dass beide zukünftig gemeinsam die Sportliche Leitung des HBW II übernehmen“, so Guido Singer zu dieser Entscheidung.

Eine perfekte Lösung

„Mir hat die Arbeit großen Spaß gemacht, aber dies ist auch mit Blick auf mein immer enger werdendes Zeitbudget die perfekte Lösung für den HBW II“, führt Singer weiter aus, der hauptberuflich für eine führende Privatbank die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Unternehmerfamilien in der Region verantwortet.

Großes Lob

Axel Kästle, 1. Vorsitzender des HBW e.V., dankt Guido Singer für sein Engagement in den vergangenen Jahren: „Guido war in den letzten Jahren für uns immens wichtig auf dieser Position. Er ist hervorragend vernetzt und konnte mit seiner Handballexpertise sowohl dem Trainerteam als auch dem Vorstand regelmäßig wertvolle Orientierung mitgeben. Wir sind aktuell im Austausch - und ich hoffe, ihn für eine Mitarbeit im Vorstandsteam gewinnen zu können.“

Strobel und Wente

In der vergangenen Saison haben acht HBW II-Spieler mindestens ein Bundesligaspiel für den HBW absolviert. Bennet Strobel und Till Wente kommen zu dieser Saison aus dem Jung-Gallier-Kader vollständig in das Bundesligateam.

„Das zeigt, wie wichtig die Drittligamannschaft für den HBW ist und welch gute Arbeit dort geleistet wird“, so Geschäftsführer Axel Kromer. „Unser Ziel beim HBW II ist es, auch in Zukunft das ’Mammutprojekt’ 3. Bundesliga zu meistern sowie zeitgleich kommende Bundesligaspieler auszubilden und als Reserve für das Zweitligateam bereitzustehen. Mit der Weiterentwicklung der Strukturen sind wir dafür auch in Zukunft gut aufgestellt.“