HBW Balingen-Weilstetten II: Es geht Schlag auf Schlag – zwei Verlängerungen und ein Abgang

Daniel Flad hat sich nach seinem Wechsel vom Kooperationspartner TV Weilstetten einen festen Platz gesichert. In ihm sieht der Sportliche Leiter Guido Singer viel Potenzial: „Daniel ist ein sehr talentierter Spielmacher, der sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Sein damaliger Weg von der JSG über den TVW zum HBW II könnte beispielhaft sein für die nächsten Jugendspieler. Er hat sich im ersten Jahr schon super einbringen können, konnte viele Akzente setzen. Nach dem Angang von Mika bekommt Daniel kommende Saison eine zentrale Rolle.“

Für Trainer Micha Thiemann ist „Dani ein absoluter Kämpfertyp. Er hat schon einige Rückschläge verkraften müssen – und kam jedes Mal stärker zurück.“ Nach dem Abgang von Mika Schüler wird er nun die zentrale Schaltstelle des HBW-Spiels: „Daniel tut unserem Spiel richtig gut, er zerreißt sich fürs Team. Seine Stärken sind das Tempospiel und sein Drang zum Tor, er hat einen guten Blick für seine Nebenleute.“ Der junge Mittelmann soll nach und nach mehr Verantwortung übernehmen, „er hat schon gezeigt, wie wichtig er für uns werden kann.“ Und der freut sich auf eine weitere Spielzeit im HBW-Dress: „Wir haben ein super Umfeld beim HBW, im Verein herrschen top Bedingungen, um sich als junger Spieler optimal weiterentwickeln zu können. Außerdem macht es mir ganz arg viel Spaß, Leistungssport in einer Mannschaft zu betreiben, wo alle gleich ticken und jeder dieselben Träume hat und dieselben Ziele verfolgt.“

Lesen Sie auch

Louis Mann bleibt an Bord

Louis „ist mittlerweile unser erfahrenster Spieler, ein echter Leader im Team“ beschreibt Guido Singer die Qualitäten des 1,92 Meter großen Rückraumspielers. „Ich freue mich, dass Louis weiter an Bord bleibt, auf ihn kann man sich immer voll verlassen, er geht immer 100 Prozent voraus und ist so eine wichtige Orientierung für die jungen Spieler. In diesem Jahr hat er schon großartige Spiele gezeigt, hat aber selbst immer noch Entwicklungspotenzial.“ Und der hatte auch „gar keine Zweifel zu verlängern, eigentlich war es von vorneherein klar, dass ich bleibe. Balingen ist meine Heimat, hier habe ich meine Familie, meine Freunde, meinen Job. Ich fühle mich hier einfach wohl, genieße das Vertrauen vom Trainerteam und habe auch deswegen die letzten Jahre einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

Trainer Thiemann freut sich, auch weiterhin auf seinen „Abwehr-Allrounder setzen zu können; er kann auf der Halbposition decken, aber auch im Mittelblock.“ Und auch im Angriff ist Louis überall einsetzbar, „letztes Jahr ist er sogar am Kreis eingesprungen.“ Und, so Thiemann, „tut deshalb der Mannschaft richtig gut mit seiner positiven Art, ist eine Art „Aggressive Leader“, der vorausgeht, gerne auch dahin, wo es weh tut.“ So sticht Louis heraus in puncto Einsatzwille, gibt immer 100 Prozent, egal ob im Training oder Spiel. „Jeder Trainer hat so einen Spielertyp gerne in der Mannschaft, deshalb ist es wichtig, dass er bleibt“, betont sein Coach und bescheinigt dem „vielseitigen Spieler mit viel Power, sich Jahr für Jahr kontinuierlich verbessert zu haben.“

Dyatlov in die 2. Liga

Dagegen müssen die Jung-Gallier auch einen weiteren bitteren Abgang verkraften: Danil Dyatlov wird den Verein zur kommenden Spielzeit in Richtung 2. Bundesliga verlassen. Beim TV Hüttenberg erhält der hochtalentierte Rückraumspieler einen Profivertrag. Thiemann hätte ihn „gerne weiter im HBW-Trikot gesehen, für mich ist er der beste Rückraumrechte der Liga, eine echte Waffe im Angriff. Ich bin sicher, er wird für uns noch viele Tore werfen bis Ende der Saison.“ Auch Singer bedauert den Abgang, aber: „So sehr der Verlust den HBW II sportlich wie menschlich schmerzt, zeigt allerdings auch dieser Transfer, wie erfolgreich die Anschlussförderung des HBW ist“, so Guido Singer. „Wir wünschen Danil ganz viel Erfolg in Hüttenberg und würden uns freuen, wenn ihn sein Weg einmal wieder zurück nach Balingen führt.“