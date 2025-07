HB Ludwigsburg: Olymp, OB Knecht und die Mannschaft – die Reaktionen auf den Insolvenzantrag

1 Am 7. Juli war Trainingsauftakt – nun steht der HB Ludwigsburg vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Baumann Die Nachricht, dass Handball-Bundesligist HB Ludwigsburg einen Insolvenzantrag gestellt hat, sorgt weiter für Diskussionen. Nun wird klarer, warum es dazu kam.







Am Dienstagabend war zur Krisensitzung geladen worden. Der Grund: ein trauriger für alle Beteiligten. Noch gibt es zwar sowohl die Hoffnung als auch die Bemühungen, dass am Standort Ludwigsburg weiter Spitzenhandball der Frauen geboten werden kann, zunächst allerdings musste über große Unsicherheiten informiert werden. Denn: Die HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG, der Serienmeister der vergangenen Jahre, hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.