Havarie: Frachter sinkt vor Urlaubsinsel Phuket

Das Schiff sank laut Medien wenige Kilometer vor der Küste. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa Das Schiff transportierte rund 300 Container, auf dem Wasser ist ein Ölfilm zu sehen. Experten sind im Einsatz.







Bangkok - Nach der Havarie eines Frachters vor der Südküste der bei Urlaubern beliebten thailändischen Insel Phuket sind Medienberichten zufolge 16 Seeleute gerettet worden. Die unter panamaischer Flagge fahrende "Sealloyd Arc" habe am Samstag auf dem Weg von Malaysia nach Bangladesch Schlagseite bekommen und sei dann etwa fünf Kilometer vor der Küste gesunken, hieß es unter Berufung auf die Behörden weiter. Das Schiff transportierte demnach knapp 300 Container, 14 davon mit Gefahrengut.