Hautnah-Konzert: „sameday“ in St. Agathen

Das Trio „sameday" spielt in Fahrnau. Foto: Philip Wissgott Das Trio „sameday" tritt in Schopfheim-Fahrnau auf.







Die Band „sameday“ spielt am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr ein Hautnahkonzert in der Kirche St. Agathen, Kirchplatz 4, in Schopfheim Fahrnau. Die Formation „sameday“ ist ein Trio im musikalischen Spannungsfeld von Singer-Songwriter und Pop, das seit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich auf nationalen und internationalen Bühnen präsent ist, schreibt die im Jahr 2011 gegründete Band über sich selbst. Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber stehen stehen für handgemachte Musik, mehrstimmigen Gesang und Konzerte, in denen eine einzigartige Nähe zwischen Publikum und Band entsteht. Als Support-Act standen sie zudem für nationale und internationale Künstler wie Birdy, Andreas Bourani und Adel Tawil auf der Bühne.