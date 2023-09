Haigerlocher Eltern sind besorgt: Im Umfeld einer Schule im Stadtgebiet soll sich eine „auffällige Person“ aufgehalten haben. So reagiert die Stadtverwaltung.

Bürgermeister Heiko Lebherz selbst war es, der die Eltern aller Haigerlocher Schulen am Donnerstagabend per Brief informierte. „Aus aktuellem Anlass“ wolle er zu verschiedenen Anfragen aus der Elternschaft informieren. „Besorgte Eltern meldeten sich, weil sich eine auffällige Person im Umfeld einer Schule im Stadtgebiet Haigerloch aufgehalten hat.“

Den Brief unterzeichneten neben Bürgermeister Heiko Lebherz auch die Schulleiter der Haigerlocher Schulen Karin Kriesell, Bernd Heiner, Daniel Pfänder und Ulrike Wolf.

Lebherz: Austausch zwischen Polizei, Schulträger und Schulleitungen

Lebherz informierte, dass sich Polizei, Schulträger und Schulleitungen der Haigerlocher Schulen unverzüglich über die Sachlage ausgetauscht haben. „Der Person wird aufgrund der uns aktuell vorliegenden Informationen präventiv ein Hausverbot an den Haigerlocher Schulen und städtischen Kindergärten ausgesprochen“, schreibt der Bürgermeister. Darauf, inwiefern sich die Person auffällig verhalten haben soll, wird im Brief nicht eingegangen.

Besorgte Eltern tauschten sich unter anderem über soziale Medien aus und haben Fotos geteilt.

Bürgermeister und Schulleiter: keine Panik verbreiten

Die Unterzeichner mahnen, ruhig zu bleiben. „Wir empfehlen generell sich an die üblichen Verhaltensregeln gegenüber Fremden zu halten und besonders keine Panik zu verbreiten. Aus unserer Sicht wäre es gut, mit ihren Kindern über diese Regeln zu sprechen und keine Ängste zu schüren“, heißt es in dem Brief.

„Seien Sie aufmerksam und nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt zu den Behörden auf.“

Verkehrssicherheit und Sicherheitsgefühl - Polizeistreifen unterwegs

Zudem wird darauf verwiesen, dass zum Schuljahresanfang – wie in jedem Jahr – vermehrt Polizeistreifen unterwegs seien, „um beispielsweise die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, um das Sicherheitsgefühl der Kinder auf dem Schulweg zu steigern“.