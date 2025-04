Hausmesse in Brigachtal: Roth & Effinger zeigen Herz für den guten Zweck

Die Firma Roth & Effinger öffnete am Freitag ihre Türen für rund 440 geladene Gäste. Bei der fünften Hausmesse mit Ostermarkt, Livemusik und Tombola kam nicht nur beste Stimmung auf – auch für den guten Zweck wurde gesammelt.

Am Freitag öffnete die Firma Roth & Effinger ihre Türen für geladene Gäste zu einer ganz besonderen Veranstaltung: einer Kombination aus Hausmesse, Ostermarkt und Tombola zugunsten der Pro-Kids-Stiftung. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Superband James Torto & Friends, während kulinarische Köstlichkeiten und gute Gespräche den Tag abrundeten.

Bei einem Rundgang durch das Unternehmen erklärte Geschäftsführer Gebhard Effinger, dass er und sein Partner Lars Roth bereits zur fünften Hausmesse eingeladen haben. „Wir haben 440 Gäste eingeladen, Kunden, Lieferanten und gute Freunde und natürlich wollen wir ihnen etwas bieten“, so Effinger.

Besonders hervorzuheben ist die neu gebaute Halle mit einer Fläche von 320 Quadratmetern im Erdgeschoss, die als Lager genutzt wird. Auf einer Treppe geht es nach oben, dieser Bereich wird für Laserschweißen und Lasermarkieren genutzt. Der untere Bereich wurde zudem um einen neuen Montageplatz für Baugruppen erweitert, erklärt er. Manch ein Besucher irrte mit staunendem Blick durch die weitläufige Halle im Erdgeschoss.

Vor einem abschließbaren Raum erklärte Effinger, dass die brandneue Lasertechnik, bei der mit dem neuesten Handgerät geschweißt wird, einen eigenen Raum erhalten hat.

Florian Schwarzelbach, der als Handschweißer in Schutzkleidung bereitstand, wurde gebeten, das Schweißen vorzuführen. Der Raum wurde anschließend verschlossen, und auf einem Bildschirm konnte man von außen das Schweißverfahren beobachten.

Ostermarkt im Neubau

Im neuen Anbau fand der Ostermarkt statt, bei dem unter anderem der Hofladen Hettich, Christa Mauthe mit ihren Filzarbeiten und Annette Hengstler mit ihren humorvollen Figuren vertreten waren.

Hengstler erklärte, dass sie ihre Figuren aus einem speziellen, neuen Material aus Holland fertige, das sie zunächst mischen muss. Sobald es gemischt ist, muss sie ihre Figuren schnell modellieren, da das Material rasch fest wird.

Im gemütlichen Stadel baute die Band James Torto & Friends ihre Instrumente und Technik auf. Sie sorgte gegen 19 Uhr mit ihrem erstklassigen Programm mit Coverversionen bekannter Pop- und Rock-Hits für Stimmung.

Bilder werden verlost

Am Eingang zum Betrieb wurden Lose für die Tombola verkauft, bei der zwei Bilder von Sebastian Wehrle gewonnen werden konnten. Das dritte Bild hatte Effinger schon gekauft. Der Erlös der Tombola komme der Pro-Kids-Stiftung zugute, so Effinger.

Für das leibliche Wohl war am Freitag bestens gesorgt: Wer Hunger hatte, konnte sich mit Rostbratwürsten stärken. Getränke – von Sekt über Bier bis hin zu Saft – wurden großzügig vom Haus bereitgestellt. Wer seinen Appetit noch aufheben konnte, durfte sich später an dem exzellenten Buffet des Gasthauses Hirschen erfreuen.

1500 Euro für Pro-Kids-Stiftung

Effinger war mit den Führungen durch die Räumlichkeiten eingespannt, gab allerdings dennoch Antwort auf die Frage, ob die Zölle von Donald Trump ihn belasten würden: „Uns nicht direkt, wir haben keine Probleme mit Trump, aber wenn es unseren Kunden und Lieferanten nicht gut geht, werden wir das auch spüren.“ Dann verschwand er wieder, um neue Gäste zu begrüßen.

Auf Anfrage erklärte Effinger am Montag, dass bei dem Losverkauf für die Tombola am Freitag 1500 Euro zusammen kamen – eine stolze Summe, die nun an die Pro-Kids-Stiftung gespendet wird.