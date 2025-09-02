Hausmeister in Steinen: Vor Schulbeginn steht ein Großputz an

Martin Vogt arbeitet seit fünf Jahren an der Realschule in Steinen. Derzeit richtet der 52-jährige Hausmeister die Schulklassen für den Schulbeginn in zwei Wochen her.
Während sich die Schüler in den Ferien erholen, finden im Meret-Oppenheim-Schulzentrum allerlei Arbeiten statt, damit der Schulbetrieb Mitte September wieder starten kann. „Eineinhalb Wochen lang findet ein Großputz statt“, sagt Martin Vogt, neben Mirko Thol, Mehmet Caioglu und Martin Gumpel einer von vier Hausmeistern der Gemeinde Steinen. Vogt ist für die Realschule zuständig. Er ist seit fünf Jahren an der Schule beschäftigt.