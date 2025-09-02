Hausmeister in Steinen: Vor Schulbeginn steht ein Großputz an

Martin Vogt arbeitet seit fünf Jahren an der Realschule in Steinen. Derzeit richtet der 52-jährige Hausmeister die Schulklassen für den Schulbeginn in zwei Wochen her.

Während sich die Schüler in den Ferien erholen, finden im Meret-Oppenheim-Schulzentrum allerlei Arbeiten statt, damit der Schulbetrieb Mitte September wieder starten kann. „Eineinhalb Wochen lang findet ein Großputz statt“, sagt Martin Vogt, neben Mirko Thol, Mehmet Caioglu und Martin Gumpel einer von vier Hausmeistern der Gemeinde Steinen. Vogt ist für die Realschule zuständig. Er ist seit fünf Jahren an der Schule beschäftigt.

Vor der Reinigung in den Ferien werden Tische, Stühle und Rollschränke aus den Zimmern geräumt, während des Schulbetriebs wird montags bis freitags nach der Schule auch gereinigt, allerdings werden die Möbel nicht aus den Zimmern geräumt. Vogt richtet in den Ferien die Klassenzimmer her und weiß, wie viele Schüler in welche Klasse gehen. Auch Tischplatten werden in den Ferien ausgetauscht. „Lose Tischplatten werden während des Schulbetriebs aber sofort repariert“, betont Vogt. Auch die Türschilder werden ausgetauscht, denn die Klassen ziehen nach den großen Ferien um.

Vogt ist gelernter Schreiner und legt selbst mit Hand an

Vogt empfängt in den Ferien nicht nur Fensterputzer, sondern auch Handwerker wie Anstreicher und Bodenleger, die die Böden ausbessern. Wenn Fenstern nicht mehr geschlossen werden können, schaut Vogt, ob er ein Ersatzteil da hat, und baut es dann in das Fenster ein. Derzeit werden Zähler und Sicherungen getauscht, weil die Schule ein neues Blockheizkraftwerk bekommen hat. Vogt hat selber eine handwerkliche Ausbildung gemacht – er ist Schreiner –, so dass er kleinere Reparaturen selbst erledigt.

Overhead-Projektoren werden entsorgt

Defekte Lampen an der Decke darf er aber nicht selber austauschen.

Der 52-Jährige hat in den Sommerferien die nicht mehr benutzten Overhead-Projektoren gesammelt. Sie werden nun entsorgt.

Früher gab es beim Hausmeister auch die Schulmilch. Sie war in Kartons abgefüllt, was viel Müll verursachte. Nach der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach der Milch zwar noch da, aber um Müll einzusparen, wurde die Bestellung nicht wieder aufgenommen. Hätte die Schule Glasflaschen eingeführt – so Vogts Befürchtung – hätte er dauernd Scherben aufsammeln müssen.

Die Schüler können sich kostenlos Wasser zapfen am Automaten neben dem Hausmeisterbüro. Wer unbedingt eine Limonade trinken will, kann sich eine am Getränkeautomaten ziehen.