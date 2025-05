Hausherr der Burg Hohenzollern: So würdigt Georg Friedrich Prinz von Preußen Margot Friedländer

1 Margot Friedländer und Georg Friedrich von Preußen standen in freundschaftlichem Kontakt. Das Bild zeigt die beiden beim Trauerstaatsakt für den gestorbenen Wolfgang Schäuble im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa Der Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer hat jüngst für eine große Anteilnahme gesorgt. Georg Friedrich Prinz von Preußen hat Friedländer persönlich gekannt und würdigt sie als „herausragende Persönlichkeit, die jeden in ihren Bann zog“.







Margot Friedländer ist am vergangenen Freitag 103-jährig in Berlin verstorben. Groß war die Anteilnahme am Tod der Holocaust-Überlebenden. Sie selbst hat das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt und engagierte sich bis zuletzt unter anderem mit der Margot-Friedländer-Stiftung, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wach zu halten.