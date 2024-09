Haushaltszwischenbericht: Friesenheim steht finanziell vor Herausforderung

1 Der Branchenmix rettet in Friesenheim die Gewerbesteuereinnahmen. Dennoch steht die Gemeinde finanziell vor einer Herausforderung. Foto: Bohnert-Seidel

Der Friesenheimer Haushalt für 2024 und im Hinblick auf 2025 ist massiv getrübt durch die finanzielle Schieflage im Kreis. Die unverblümten Worte des Bürgermeisters sorgten für Stillschweigen im Gremium.









Der Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2024 bringt gute Ergebnisse, wird jedoch getrübt von der „massiven Schieflage des Kreishaushaltes in zweistelliger Millionenhöhe“, verkündete Bürgermeister Erik Weide am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Schon für das Jahr 2024 gehe es darum, die Kreisumlage in erheblichem Umfang zu erhöhen. Eine massive Erhöhung wird auf die Kommunen des Kreises im Jahr 2025 zukommen.