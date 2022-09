2 Inhaberin Cornelia Mosbacher schließt die "Messerschmiede Bacher" zum Jahresende. Foto: Otto

Hochwertige Messer, Scheren, Töpfe, Kaffeekannen, Backformen – das und vieles mehr gibt es bei der Messerschmiede Paul Bacher in Rottweil. Nun schließt das Traditionsgeschäft nach 93 Jahren. Ein Verlust.















Rottweil - Viele Kunden tummeln sich am Montagmorgen im Laden in der Sprengergasse, schauen sich um und suchen fachkundigen Rat bei Inhaberin Cornelia Mosbacher und ihren Mitarbeiterinnen. Die Wünsche sind breit gefächert und spiegeln wider, was das Geschäft so besonders macht: Eine Frau möchte ihren Mann mit einem hochwertigen Freizeitmesser beschenken, ein Mann bringt ein großes Küchenmesser zum Schleifen vorbei, eine weitere Kundin sucht nach einer geeigneten Backform. Fündig wird jeder – das Sortiment an hochwertigen Stahl- und Haushaltswaren ist groß.

Aufhören, wenn es am schönsten ist

"Wir schließen nicht etwa, weil es nicht läuft", schmunzelt Cornelia Mosbacher. Dennoch ist für die 62-Jährige nun die Zeit gekommen, aufzuhören. "Man soll Schluss machen, wenn’s am schönsten ist", sagt sie. Nach zwei Schließtagen am Dienstag und Mittwoch beginnt am Donnerstag der Räumungsverkauf. Und eine Ära in Rottweil geht zu Ende.

Paul Bacher, Großvater der heutigen Inhaberin und gelernter Messerschmied, hatte das Geschäft 1929 gegründet, damals noch am Friedrichsplatz. "Es war die damals klassische Zusammensetzung für so ein Geschäft mit Messer, Scheren, Besteck und Waffen", weiß Cornelia Mosbacher. 1934 kaufte Paul Bacher das Eckhaus Hohlengrabengasse/Sprengergasse und siedelte mit Werkstatt und Geschäft um. 1960 übernahm ihre Mutter Anna Mosbacher das Geschäft, 1965 erfolgte der erste Anbau – und das Sortiment vergrößerte sich.

Sortiment im Wandel

Ende der 70er-Jahre wurde erneut angebaut. Cornelia Mosbacher wuchs quasi im Laden auf, machte Abitur, eine Ausbildung und begann zu studieren. Dennoch entschied sie sich 1997, den Laden der Eltern zu übernehmen. "Und diese Entscheidung habe ich keinen einzigen Tag bereut", sagt sie strahlend. Sie liebe die Begegnungen mit den Kunden ebenso wie den Umgang mit den schönen Produkten.

Das Sortiment hat sich immer wieder gewandelt. "Früher hatten wir auch viele Sportpokale, die graviert wurden, oder Zinnbecher für Vereinsauszeichnungen", erinnert sich die Inhaberin. Eine Zeit lang waren vorwiegend Geschenkartikel gefragt, im Laufe der Jahre hat die "Messerschmiede Bacher" den Schwerpunkt weiter auf Haushaltswaren gelegt. Und zwischen all den modernen Produkten gibt es immer noch Reminiszenzen an früher: Zum Beispiel kupferne Bettpfannen, die als Alternative zur Kunststoff-Wärmflasche wieder nachgefragt werden.

Räumungsverkauf bis Jahresende

Nach bis spätestens zum Jahresende wird der Räumungsverkauf laufen, dann ist Schluss – und Rottweil verliert ein weiteres Geschäft in der Innenstadt. Cornelia Mosbacher wird auch weiterhin ihrer Feldenkrais-Arbeit nachgehen, die sie ebenso mit Leidenschaft betreibt. Ob dem Ladengeschäft irgendwann neues Leben eingehaucht wird? Das weiß sie nicht. "Ich möchte das Haus verkaufen", erklärt sie. Bei aller Liebe zu ihrem Laden freut sich Cornelia Mosbacher jetzt auf einen ganz neuen Lebensabschnitt.