Haushaltsstreit: Lindner will Kredite für Straßen und Schiene streng prüfen

Lindner will Kredite für Straßen und Schiene streng prüfen

1 Finanzminister Lindner will Kredite für Bahn und Fernstraßen streng prüfen lassen. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Es geht um acht Milliarden Euro, die für Autobahnen und die Deutsche Bahn gebraucht werden. Die Finanzierung wackelt nun wieder. Droht eine Neuauflage des Haushaltsstreits?









Link kopiert



Frankfurt/Main - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die in der Koalition vereinbarten Darlehen für Autobahnen und Schienennetz nicht als beschlossene Sache an. "Die Darlehensvergaben an Bahn und Autobahngesellschaft gehören zu den Vorschlägen des Kanzleramts, um den noch bestehenden Handlungsbedarf von acht Milliarden Euro zu schließen", sagte Lindner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".