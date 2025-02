Haushaltssitzung im Hechinger Gemeinderat: AfD-Anträge laufen alle ins Leere

Tierschutzgruppe warnt Katzenpopulation wächst – Kastrationspflicht in Hechingen

Die Population an Straßenkatzen wächst ungebremst – auch in Hechingen. Um der Lage Herr zu werden, hat der Gemeinderat eine Katzenschutzverordnung erlassen. Unsere Redaktion erklärt, was das für Katzenhalter bedeutet.